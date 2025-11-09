Huomenta Suomen juontajan lapset yllättivät isänsä liikuttavalla kortilla.

Huomenta Suomi -ohjelma alkoi isänpäivän kunniaksi juontajan yllätyksellä, kun ohjelman toinen juontaja Teresa Meriläinen antoi yllättäen kortin Lorenz "Lore" Backmanille.

Kortissa oli jokaiselta Backmanin lapselta viesti isälleen.

– Minä tässä vieressä liikutun, sanoi Meriläinen kuunnellessaan kortin viestejä.

Mitä lapset olivat kirjoittaneet isälleen? Katso yllätys ylhäällä olevalta videolta!