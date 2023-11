Liput liehuvat tänään isille – Suomessa on noin 1,3 miljoonaa isä

Vakiintunut liputuspäivä se kuitenkin on ollut jo 1980-luvulta lähtien.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 1,3 miljoonaa isää. Lukuun on laskettu biologiset ja adoptioisät.



Viime vuonna biologisiksi isiksi ensi kertaa tuli noin 18 700 miestä. Määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Keskimäärin miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on Suomessa 32,1 vuotta.

Isoisiä Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 450 000. Luku on vuodelta 2021. Isoisät ovat keskimäärin 69-vuotiaita.