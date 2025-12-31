MTV näyttää suorana Sydneyssä järjestettävän uudenvuoden ilotulitusnäytöksen.
Upean esityksen näyttämönä toimii tuttuun tapaan kaupungin tunnetuimpiin maamerkkeihin kuuluvien, Oopperatalon ja Harbour Bridge -sillan alue.
Vuodenvaihteen ilotulitusta on Sydneyssä seurannut lähietäisyydeltä perinteisesti vähintään miljoona ihmistä.
Maailman suurimpiin kuuluva ilotulitusnäytös maksaa vuosittain noin 7 miljoonaa dollaria.
Juhlinta tapahtuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovien turvatoimien keskellä, Bondi Beachin kahden viikon takaisen terrori-iskun vuoksi.