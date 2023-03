Katsastus tulossa? Älä käy hakemassa hylsyä ainakaan näiden pikkujuttujen takia

Kysymys: Millaiset auton viat on helppo huomata ja laittaa kuntoon ennen katsastusta?

Vastaus: Auto tulisi pitää liikenneturvallisessa kunnossa ympäri vuoden – ja vuodesta toiseen. Käytännössä tämä onnistuu seuraamalla aktiivisesti auton kuntoa ja korjauttamalla viat heti niiden ilmaannuttua.

Lähtökohtaisesti suosittelen pitämään auton koko ajan sellaisessa kunnossa, että sen voisi milloin tahansa viedä katsastukseen ilman pelkoa hylätyksi tulemisesta tai korjauskehotuksista. Jos autoon alkaa kerätä vikoja, kehkeytyy siitä vähitellen vikapesäke, jonka kuntoon laittaminen onkin yllättävän kallista. Korjaamaton vika myös usein eskaloituu aiheuttaen lisää vikoja.

Äänimaailma paljastaa

Auton äänimaailmaa kannattaa kuunnella säännöllisesti, herkällä korvalla. Jos ilmaantuu uusi ääni, on sen lähde syytä selvittää. Esimerkiksi alustasta kuuluva kolina kielii usein löysyydestä paikassa, jossa sitä ei pitäisi olla.

Valot kuntoon

Myös valojen tarkistaminen kannattaa tehdä säännöllisesti, ainakin kerran viikossa. Tämä onnistuu esimerkiksi kaverin kanssa niin, että toinen on autossa ja toinen ulkona, tai yksinkin, kiertämällä auto ympäri muutamaan kertaan vaihtaen aina kierrosten välissä valokatkaisija eri asentoon: etuvalot (parkit), lähivalot, kaukovalot. Samoin eri kierroksilla voi kiinnittää huomiota eri puolen vilkkujen sekä etu- ja takasumuvalojen toimintaan.

On olennaista tosiaan varmistaa myös ”parkkien” toiminta. Jos lähivalopolttimo edestä simahtaa, on tärkeää, että edes parkkipolttimo jää ko. puolelle palamaan. Vaikkei sen valossa näekään ajaa, auttaa se kuitenkin muita tienkäyttäjiä hahmottamaan, että lähestyvä ajoneuvo on auto eikä esimerkiksi mopo.

Myös jarruvalot saa testattua yksin, esimerkiksi laittamalla lumiharja etupenkin istuinosan reunan ja jarrupolkimen väliin, painamaan poljinta. Tämä onnistuu useimmilla lumiharjoilla kuljettajan istuimen etäisyyttä säätämällä.

Valot on myös mahdollista tarkastaa autosta nousematta, näyteikkunaa tai vastaavaa peilinä hyödyntäen.

Osassa autoja on myös valojen itsediagnoosijärjestelmiä, jotka kertovat polttimon palamisesta. Näissäkin järjestelmissä on kuitenkin eroja: Itselläni on esimerkiksi taannoin ollut auto, joka kertoi kyllä muiden polttimoiden rikkoontumisesta, mutta ei lähi- tai kaukovalojen. Ne piti tarkastaa itse.

Joissakin autoissa itsediagnoosijärjestelmä saattaa varoittaa takavalopolttimon palaneen, vaikka ulkopuolisessa tarkastelussa valot näyttäisivät toimivan. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että osassa autoja takavalopolttimon tultua tiensä päähän, järjestelmä sammuttaa myös toisen takavalon ja sytyttää jarruvalopolttimot palamaan yhtäjaksoisesti normaalia jarrutustilannetta himmeämpinä, ikään kuin korvaavina takavaloina. Jarrupoljinta painettaessa valot sitten kirkastuvat, kuten jarruvalojen kuuluukin.

Jos huomaa jonkin polttimoista rikkoontuneen, tulisi se vaihtaa tai vaihdattaa mahdollisimman pian uuteen. Erityisesti rekisterivalojen toimimattomuus jää usein käyttäjältä huomaamatta ja ongelma havaitaan vasta katsastuksessa.

Renkaiden kunto ja kuluneisuus

Renkaiden kulutuspintaan ja kulumiseen tulisi kiinnittää huomiota paitsi kausivaihtojen yhteydessä myös säännöllisesti ajokauden aikana. Lain vaatima kulutuspintavaatimus, joka vähintään vaaditaan katsastuksessa, on kesärenkaassa 1,6 millimetriä. Käytännössä renkaan vesiliirtoherkkyys kuitenkin kasvaa huomattavasti jo kulutuspinnan pudotessa alle 4 milliin. Talvirenkaissa, talvirengaskaudella, lain vaatima kulutuspintavaatimus on 3,0 milliä. Suosittelen kuitenkin talvirenkaiden uusimista, mikäli pintaa on jäljellä 5 milliä tai vähemmän.

Kulutuspinnan lisäksi on olennaista kiinnittää huomiota renkaiden kulutuspinnan tasaisuuteen. Jos jokin renkaista kuluu epätasaisesti, on syy ongelmalle selvitettävä, vika korjattava ja sen jälkeen pyöränkulmat säädettävä. Ongelman ydin löytyy usein alustan nivelistä tai puslista.

Nastarenkaissa on olennaista kiinnittää huomiota myös siihen, etteivät renkaiden väliset nastaerot ole olennaisen suuria.

Jarruvikojen tunnistaminen

On normaalia, että auton jarrulevyihin ilmestyy pintaruostetta jo lyhyenkin seisonta-ajan jälkeen. Kun autolla ajetaan ja jarrutellaan, pitäisi ruosteen poistua ja jarrulevyjen jälleen kiiltää. Mikäli näin ei tapahdu, kielii se jarrujen toimimattomuudesta, johon katsastuksessakin luonnollisesti puututaan.

Säännöllisten jarruhuoltojen lisäksi kannattaa muutaman kerran vuodessa – sekä aina ennen katsastusta – tehdä turvallisessa paikassa muutama voimakkaampi jarrutus ikään kuin jarrujen herättelemiseksi ja herkistämiseksi.

Varoitus- ja vikavalot

Myös sähkölaitteiden ja auton eri järjestelmien toimintaan pitää kiinnittää huomiota. Kojelaudassa ajon aikana palava varoitusvalo tai vikailmoitus on auton käyttäjälle viesti siitä, että asialle pitää tehdä jotain. Ja se "jotain" ei ole musta eristysnauha merkkivalon päälle tai merkkivalopolttimon poistaminen vaan valon palamisen aiheuttavan vian oikea korjaaminen.

Artikkeli jatkuu videon alla.

3:26 Katso videolta, mitkä viisivuotiaat autot pärjäsivät vuoden 2022 katsastuksissa kaikkein heikoimmin.

Näkyvyydestä huolehtiminen

Myös hyvä näkyvyys autosta ulos on turvallisuuden kannalta tärkeä asia. Katsastuksen arviointiperusteissa määritellyiltä kriittisiltä alueilta rikki oleva tai pahasti kulunut ja naarmuuntunut lasi on syytä vaihdattaa.

Pyyhkijänsulkien kunto vaikuttaa olennaisesti pyyhintätulokseen. Huonot sulat lisäksi naarmuttavat tuulilasia. Lasinpesunestesäiliössä tulisi aina pitää nestettä, jotta tarvetta kuivan lasin pyyhkimiseen ei tulisi. Säiliö on hyvä täyttää jo ennen nesteen loppumista sekä juuri ennen katsastukseen menoa.

Tärkeää on myös seurata auton sähkölaitteiden toimintaa. Erityisesti tuulilasinpyyhkijöiden sekä lämmityslaitteen puhaltimen toiminnan tarkastaminen ovat tärkeässä roolissa moitteettoman näkyvyyden varmistamiseksi.

Nämä ovat kaikki asioita, jotka on helppo havaita, kunhan niihin vaan huomaa kiinnittää huomiota.

Katsastukseen kylmiltään – tai ei siis ihan kylmiltään

Kun auton kunnosta huolehtii säännöllisesti ja korjaa tai korjauttaa ilmentyneet viat mahdollisimman pian, ei katsastukseen menemisen pitäisi vaatia sen kummempia toimenpiteitä.