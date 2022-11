Jättilista: Nämä toimenpiteet ja tarkistukset autolle tulisi tehdä ennen talvea

Kysymys: Mitä kaikkea autolle olisi hyvä tehdä syksyllä ennen kuin lumet ja pakkaset tulevat?

Vastaus: Joka syksy saamme lukea, kuinka talvi on yllättänyt autoilijat. Mitäpä, jos tänä syksynä autoilija yllättäisikin talven? Jos autossasi ei vielä ole talvirenkaita, on juuri nyt aika toimia.

Ennen talvirenkaiden alle laittoa, pitää varmistaa niiden kunto. Uudet talvirenkaat suosittelen hankkimaan, kun urasyvyyttä on jäljellä 5 mm tai vähemmän (laki edellyttää vähintään 3 mm urasyvyyttä). Renkaiden urasyvyyden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota niiden valmistusajankohtaan. Renkaan kyljessä on ns. DOT-merkintä, jonka perässä olevat neljä numeroa kertovat renkaan valmistusviikon ja –vuoden.

Esimerkiksi numerosarja 1421 tarkoittaa, että renkaat on valmistettu viikolla 14 vuonna 2021. Mikäli renkailla on ajettu kuusi ajokautta tai niiden valmistusajankohdasta on kulunut yli 10 vuotta, on syytä hankkia uudet, vaikka kulutuspintaa olisikin vielä hyvin jäljellä.

Nastarenkaiden kohdalla on huomiota kiinnitettävä myös nastojen kuntoon ja määrään. Jos nastoja puuttuu paljon tai ne ovat poikki, on rengas uusimisen tarpeessa. Löystynyt nasta ei pure jäähän suunnitellusti.

Myös säilöön jäävien kesärenkaiden kunto kannattaa varmistaa, jotta niiden heikko kunto ei tule yllätyksenä sitten keväällä, alle laiton yhteydessä.

Pyörien oltua irti autosta kausivaihdon yhteydessä on tärkeää muista myös niiden jälkikiristys noin 150–200 kilometrin ajon jälkeen.

Artikkeli jatkuu videon alla.

3:40 Näin teet pyörien jälkikiristyksen viimeisen päälle kunnolla.

Onko huolto ajankohtainen?

Säännöllisesti määräaikaishuolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarma ja turvallinen.

Huollossa autoon vaihdetaan puhtaat suodattimet, jotka ovat elinehto paitsi moottorin moitteettomalle käynnille, myös auton huurteenpoistolle. Vastaavasti huollossa on helppo tarkastuttaa jäähdytinnesteen pakkaskestävyys. Mikäli auton huoltoväli alkaa olla tai on jo täynnä, kannattaa huoltoaika varata hetimiten, ennen kuin kelit muuttuvat haasteellisemmiksi.

Huollon yhteydessä tulisi teettää myös akkutesti, ellei se kuulu automaattisesti huolto-ohjelmaan. Mikäli akku näyttää testissä väsymisen merkkejä, kannattaa se uusia suosilla, ennen kovia pakkasia.

Milloin lukkopesät (jaa mitkä?) on viimeksi voideltu?

Nykyautojen lukkopesät ovat usein piilossa, suojamuovien alla, koska niitä tarvitaan vain poikkeustilanteissa, kun auton kauko-ohjattava- tai avaimeton lukitusjärjestelmä ei toimi. On tärkeää huolehtia, että tällaisetkin lukkopesät tulee voideltua säännöllisesti. Voitelulla varmistetaan, että lukko aukeaa mekaanisesti silloin, kun sille on tarvetta. Auton lukkopesien voitelun lisäksi on huolehdittava myös lisävarusteiden, kuten esimerkiksi suksiboksien, taakkatelineiden ja perävaunujen lukoista.

Yleinen syy, miksi mekaanisten lukkopesien käyttöön autossa joudutaan turvautumaan, on kauko-ohjainavaimen pariston loppuminen. Tätäkin voi ennakoida vaihtamalla avaimen pariston säännöllisesti – esimerkiksi aina renkaiden kausivaihdon yhteydessä. Varsinkin niin sanotulla avaimettomalla (keyless) järjestelmällä varustettujen autojen kauko-ohjainavainten paristot tulevat tiensä päähän yllättävän nopeasti.

Artikkeli jatkuu videon alla.

2:18 Näin autonavaimeen vaihdetaan paristo.

Kunnon käsinvahaus syksyisin ja keväisin

Autoon kannattaa teettää tai tehdä huolellinen käsinvahaus ennen talven tuloa. Hyvä vahakerros auton päällä säästää maalipintaa ja helpottaa puhtaanapitoa talven suolasateissa.

Esilämmityksen toiminnan tarkastus

Sähköautoissa esilämmitys on usein toteutettu samalla tavalla kuin lämmitys toteutetaan ajon aikanakin. Polttomoottoriautoissa sen sijaan esilämmitykseen tarvitaan joko verkkovirtaa käyttäviä lämmittimiä tai polttoainetoiminen lisälämmitin.

Moni polttoainetoimisen lisälämmittimen käyttäjä törmää syksyisin ongelmaan, ettei lämmitin käynnistykään tai saattaa olla, että se käynnistyy, mutta sammuu lähes saman tien. Lämmittimen toiminta kannattaakin testata jo hyvissä ajoin, jotta sen ehtii korjauttaa ennen pakkaskauden alkua.

Suurin osa polttoainetoimisten lisälämmittimien ongelmista olisi vältettävissä, jos niitä huomattaisiin käyttää satunnaisesti myös kesäaikaan. Vartin lämmitys kerran kuukaudessa kesälläkin pitää lämmittimen suurella todennäköisyydellä toimintakykyisenä.

Myös verkkovirtaa käyttävän moottorilämmittimen vastuksen toiminta on syytä tarkastaa aika-ajoin. Sisätilanlämmittimen toiminta saa herkästi autoilijan kuvittelemaan, että myös moottorilämmittimen vastus toimisi moitteitta. Moni laittaakin uskollisesti auton johdon päähän vielä vuosia sen jälkeen, kun moottorin lämmitysvastus on sanonut sopimuksensa irti.

Mikäli autossa on lohko- tai letkulämmitin, voi lämmittimen toiminnan tarkastaa kuuntelemalla: Kun lämmitysjohdon kytkee kiinni moottorin ollessa kylmä, pitäisi hetken kuluttua alkaa kuulua lämpenemisen aiheuttamaa naksunaa tai jopa kohinaa.

Mikäli taas kyseessä on säteilylämmitin, on paras tapa testata sen toiminta kokeilemalla öljyn lämpötilaa. Nosta moottorin ollessa kylmä öljytikku ylös ja kokeile sormella öljyn lämpötilaa. Sitten auton voi laittaa tunniksi johdon päähän, minkä jälkeen koe kannattaa toistaa. Öljyn pitäisi olla selkeästi lämpimämpää kuin ennen lämmittämistä. Kuumalta öljy ei tässäkään vaiheessa tunnu, mutta lämpimämmältä kyllä.

Tuulilasin puhdistus molemmin puolin

Myös tuulilasin kunto ja puhtaus pitää varmistaa. Lika ja naarmut korostuvat tuulilasin pinnalta pimeällä ajettaessa vaikeuttaen havainnointia autosta ulos. Lasi on siis puhdistettava sekä ulko- että sisäpinnalta. Oikein naarmuuntunut tai rikkinäinen lasi on syytä vaihtaa uuteen.

Jos pyyhkijänsulat jättävät raitoja tai kalvon tuulilasin pintaan, kannattaa sulka puhdistaa lasinpesunesteellä kostutetulla rievulla. Mikäli tämä ei paranna pyyhintätulosta, on sulat syytä vaihtaa.

Lasinpesunestesäiliön täyttö

Lasinpesunestesäiliö kannattaa täyttää säännöllisesti riittävästi pakkasta kestävällä seoksella. Vaikka täyttöpäivä olisi lauha, voi seuraavana päivänä 25 asteen pakkanen jäädyttää liian laimean seoksen. Muutenkaan täytön kanssa ei kannata odotella merkkivalon syttymistä vaan tehdä täytöt säännöllisesti. Matkalle mukaan olisi hyvä varata sopivasti laimennettua lisäysnestettä siltä varalta, että neste sattuu loppumaan taipaleella, jolta ei ole sitä saatavilla.

Auton lasinpesulaitetta kannattaa käyttää ahkerasti ja nestettä riittävästi: jos pyyhkijänsulat hierovat liian kuivaa lasia, naarmuuntuu lasi herkemmin.

Artikkeli jatkuu videon alla.

2:19 Auton lasinpesunestesäiliön eli pissapojan täyttäminen kuuluu autoilijan perustaitoihin.

Valojen toiminta ja toimintaperiaate

Kuljettajan tulisi päivittäin tarkastaa auton valojen toiminta. Tämä onnistuu näppärästi esimerkiksi peilaamalla näyteikkunan kautta.

Monissa autoissa on myös itsediagnoosijärjestelmiä, jotka kertovat polttimon palamisesta. Näissäkin järjestelmissä on kuitenkin eroja: Itselläni on esimerkiksi taannoin ollut auto, joka kertoi kyllä muiden polttimoiden rikkoontumisesta, mutta ei lähi- tai kaukovalojen. Ne piti tarkastaa itse. Joissakin autoissa itsediagnoosijärjestelmä saattaa varoittaa takavalopolttimon palaneen, vaikka ulkopuolisessa tarkastelussa valot näyttäisivät toimivan. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että joissakin autoissa takavalopolttimon tultua tiensä päähän, järjestelmä sammuttaa myös toisen takavalon ja sytyttää jarruvalopolttimot palamaan yhtäjaksoisesti normaalia jarrutustilannetta himmeämpinä, ikään kuin korvaavina takavaloina. Jarrupoljinta painettaessa valot sitten kirkastuvat, kuten jarruvalojen kuuluukin.

Jos huomaa jonkin polttimoista rikkoontuneen, tulisi se vaihtaa tai vaihdattaa mahdollisimman pian uuteen. Tämä ohje koskee myös seisontavaloja. Jos seisontavalon polttimo on rikki ja ajovalon polttimokin hajoaa, alkaa auto muistuttaa mopoa tai moottoripyörää. Tästä puolestaan aiheutuu ikäviä vaaratilanteita.

Valojen rikkoontumista voi myös ennakoida. Ei ole ollenkaan hölmöä uusia lähi- ja kaukovalopolttimoja esimerkiksi huollon yhteydessä. Tällaisella ennakoivalla huollolla välttää parhaiten tilanteet, että autolla joutuisi ajamaan vajaavaloisena. Mikäli polttimo ehtii hajota ajossa, kannattaa aina uusia molempien puolien polttimot – siis myös ehjä, joka todennäköisesti tulisi tiensä päähän viikon-parin kuluttua.

Liikenteessä on paljon kuljettajia, jotka eivät tiedosta oman autonsa valojen toimintaperiaatetta. Monissa uudehkoissa autoissa, joissa on huomiovalot (päiväajovalot), eivät takavalot pala ollenkaan huomiovaloilla ajettaessa. Tämä on turvallisuusriski paitsi hämärässä ja pimeässä, myös sumussa, sateella ja lumisateessa ajettaessa. Lisäksi usein sateen tai lumisateen jälkeen vesi lentää tai lumi pölisee niin, että takavalojen olisi syytä palaa myös silloin.

Joissakin autoissa on automatiikoita, jotka vaihtavat hämärän tultua tai sateella automaattisesti päiväajovaloilta lähivaloille ja sytyttävät samalla takavalot. Näissä järjestelmissä ja niiden toimintaherkkyydessä on kuitenkin vielä toivomisen varaa. Itse pyrinkin aina huolehtimaan siitä, että olosuhteiden heikentyessä käännän ajo- ja takavalot katkaisijasta päälle. Näin saan varmistettua, että takanakin on valoa.

Artikkeli jatkuu videon alla.

4:25 Jokaisen kuljettajan on hallittava valojen oikeaoppinen käyttö.

Maskipeitto

Hyvä nyrkkisääntö maskipeiton käyttöön on talvirengaskausi. Tutustu kuitenkin, mitä auton käyttöohjekirjassa asian tiimoilta ohjeistetaan. Osassa autoja saattaa olla jo vakiovarusteena sähköisesti ohjattu kaihdin etusäleikön sisäpuolella.

Maskipeittoa käyttämällä moottori lämpenee nopeammin, jolloin myös päästöjä tulee vähemmän. Mikäli autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, joka käynnistyy automaattisesti ajon aikana, maskipeitto vähentää myös sen käyntiaikaa. Kun lämmitin ei käy turhaan, se ei myöskään kuluta polttoainetta eikä aiheuta päästöjä.

Maskipeitto saattaa myös pienentää ilmanvastusta, jolla on vaikutusta auton kulutukseen ja päästöihin. Näiden lisäksi maskipeitto suojaa syyläriä tiesuolalta ja kivenlyömiltä. Se vähentää myös moottoritilaan pääsevän kuran ja suolan määrää, jolloin sähköliittimet ja erilaiset tunnistimet eivät hapetu yhtä herkästi kuin ilman maskipeittoa ajettaessa. Näin vältytään todennäköisemmin ikäviltä kontaktihäiriöiltä pitkällä aikavälillä.

Suosittelen käyttämään ainoastaan kyseiseen automerkkiin ja -malliin tarkoitettua maskipeittoa, autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Omavalmisteisilla pahvisuojilla saattaa etujen sijasta saada aikaan vahinkoa: nykyautoissa on paljon erilaisia tunnistimia sekä tutka- ja kamerajärjestelmiä, jotka on otettava huomioon maskipeiton muotoilussa.

Talvivarusteita autoon

Talvella autossa tarvitaan myös sellaisia varusteita, jotka on monesti keväällä tullut siirrettyä tallin tai varaston hyllyille.

Olennaista on myös huolehtia siitä, että sekä kuljettajalla että matkustajilla on riittävästi lämmintä vaatetta mukana. Ei siis pidä sortua ajattelemaan, että voi lähteä heppoisissa varusteissa, koska liikkuu lämpimällä autolla. Teknisen vian tai onnettomuuden sattuessa kohdalle, auto viilenee yllättävän nopeasti.

Asetukset talvimoodiin

Talven pakkasiin kannattaa varautua myös tutustumalla auton käyttöohjekirjaan. Autoissa on nykyään paljon hienoja ominaisuuksia, kuten ovet lukittaessa pysäköintiasentoon kääntyvät sivupeilit tai kauko-ohjaimen avauspainiketta pitkään painettaessa aukeavat ikkunat (ns. tuuletustoiminto). Suosittelen kuitenkin näiden toimintojen poiskytkemistä auton asetuksista talven ajaksi.