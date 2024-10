Miksi virkarikoksista tuomittu kunnanjohtaja jatkaa tehtävässään? Kittilän johto jälleen kohun keskellä

Rikokset puheenjohtaja-ajoilta

– Vaikka kunnan talous on nyt hyvässä tilanteessa, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitää hyväksyä, että tällaisia rikoksia on tehty, Yritys kertoo.

Viranhaltijalaki luontevin väylä

Lainsäädännön kannalta ongelma on Muukkosen mukaan siinä, että kunnanjohtaja on syyllistynyt virkarikoksiin ollessaan luottamushenkilönä eikä virkasuhteessa. Rikoslakiin on luotu mekanismi, jolla virkarikokseen syyllistyneet voidaan potentiaalisesti panna viralta tuomioistuimen harkinnan kautta. Törkeissä tapauksissa viraltapano tapahtuu automaattisesti.

Kaksi vaihtoehtoa käsitellä

– Sen jälkeen kun asiaa on valmisteltu ja asianomaista on kuultu, niin hallitus joko katsoo että irtisanomiseen on perusteet tai siihen ei ole perusteita. He tekevät perustellun ehdotuksen valtuustolle, joka kysymyksenä tämän ratkaisee, minkä jälkeen alkaa mahdollisuus muutoksenhakuun, Muukkonen kertoo.