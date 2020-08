Kasvomaski voi suojata kantajaansa koronan lisäksi peltipoliisilta – "Kikkailu ei ole järkevää, mutta kaikissa järjestelmissä on porsaanreikiä"

– Aina kaikissa järjestelmissä on porsaanreikiä, Pasterstein toteaa.

Hänen karkea arvionsa on, että yksi sadasta automaattisesta liikenteenvalvontakameran tallentamasta kuljettajasta käytti kasvojensa edessä jonkinlaista kangasta tai suojainta.

Maski ei suojaa elävältä poliisilta

Pasterstein haluaa muistuttaa teillä liikkujia siitä, että lait on tehty suojaamaan heikompaa.

– Ylinopeuden ajaminen on lainvastaista ja itsekästä. Ylinopeutta ajava vaarantaa henkensä lisäksi kaikkien muidenkin hengen, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että ylinopeuskuskeja otetaan kiinni muillakin kuin automaattivalvonnalla. Poliisilla on vajaa 400 henkilötyövuotta perinteistä kentällä tapahtuvaa henkilöliikennevalvontaa, kun automaattivalvonnassa on noin 70 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosina laskettuna 85 prosenttia valvonnasta on siis yhä hoidettu perinteisin menetelmin.