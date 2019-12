Uudet superkamerat ovat poliisin mukaan keventäneet merkittävästi autoilijoiden kaasujalkaa – "Sakkorahastus on lähes ikuisuusaihe"

– Keskinopeudet ovat laskeneet yllättävän paljon, eli jopa kaksi kilometriä tunnissa, mikä on todella paljon keskinopeudessa. Merkitys on ollut suuri, vahvistaa Poliisihallituksen ylitarkastaja Heikki Ihalainen.

Nelostien lisäksi uusia supertolppia tuli Kuutostielle, missä onnettomuudet ovat niin ikään vähentyneet. Yhteensä tolppia on kuluvan vuoden aikana asennettu parisataa. Määrä on vielä vähäinen, jos sitä vertaa vanhoihin valvontakameroihin eli "linnunpönttöihin", joita on teiden varrella vajaat tuhat.