Kasperi Kapanen nousi katsomosta ratkaisupelaajaksi – näin suurkäänne tapahtui: "Hänellä on kaikki"

Edmonton Oilersin päävalmentaja Kris Knoblauch kehui medialle Kaspari Kapasen nousua joukkueen luottopelaajaksi.

Kun NHL:n pudotuspelit alkoivat, moni ei olisi varmaankaan uskonut, että Kapanen on kevään finaaleissa yksi Edmontonin avainpelaajista.

Kapanen istui joukkueensa yhdeksän ensimmäistä pudotuspeliottelua katsomossa niin sanotulla popcorn-osastolla, mutta Vegas Golden Knightsia vastaan pelatun ottelusarjan neljännessä pelissä Kapanen sai mahdollisuutensa.

Kapanen nousi viidennessä pelissä koko ottelusarjan ratkaisijaksi, kun hän iski jatkoerässä Edmontonin voittomaalin ja vei joukkueensa konferenssifinaaleihin.

Vahvat esitykset ovat jatkuneet läpi pudotuspelien. Finaalisarjan avausottelussa Kapanen kirjautti kaksi syöttöpistettä ja oli yksi joukkueensa näkyvimmistä pelaajista.

Edmonton poimi Kapasen riveihinsä marraskuussa waivers-listalta, mutta päävalmentaja Kris Knoblauch kertoi avausfinaalin jälkeen medialle, että Edmonton oli jo pidempään kiinnostunut Kapasesta.

– Hän on pelaaja, josta olimme kiinnostuneita jo viime kesänä. Hän oli pelaaja, jonka pelitavasta pidimme – nopeutta, ilkeyttä ja pystyy pelaamaan taitavien pelaajien kanssa. Hän ei ollut ehkä koskaan löytänyt hänelle sopivaa paikkaa, Knoblauch sanoo.

– Hänellä oli runkosarjan aikana ylä- ja alamäkiä. Hän ei pystynyt pelaamaan tarpeeksi hyvin, jotta hän saisi momentumia. Ei hän ollut huono, mutta halusimme häneltä aina enemmän, Knoblauch jatkaa.

Kapasen päästyä takaisin kokoonpanoon, on hän pelannut kanadalaisluotsin mukaan juuri sillä tavalla kuin valmennusjohto haluaakin.

– Hän on luonut tilanteita ja tehnyt maaleja. Hän on ollut jäällä otteluiden viimeisillä minuuteilla, hän on antanut kovia taklauksia ja tehnyt kaikkea. Hänellä on kaikki työkalut – hän on taitava pelaaja, hänellä on erinomainen laukaus, hän on vahva ja todella nopea, Knoblauch kehuu.

Kapanen oli Florida Panthersia vastaan pelatussa avausfinaalissa näkyvässä roolissa ja saalisti pelissä kaksi syöttöpistettä. Suomalaiskiituri valittiin ottelun kolmostähdeksi.

– Tänään ja pudotuspelien aikana hän on pelannut hyvällä itseluottamuksella, ja hän on auttanut joukkuettamme paljon, Knoblauch kertoo.

0:45 Kasperi Kapaselta huima yksilösuoritus – upea jatkoaikaratkaisu oli vain senttien päässä.