Oliver Kapasesta mairea NHL-ennustus: "Erittäin tärkeä osa"

Viime kauden AHL-seura Laval Rocketissa päättänyt Oliver Kapanen saatetaan nähdä jo alkavalla kaudella merkittävässä roolissa Montreal Canadiensissa. Näin ainakin, jos sarjassa kykyjenetsijänä toiminutta Grant McCaggia on uskominen.

Kapanen pelasi päävalmentaja Olli Jokisen ja urheilujohtaja-isänsä Kimmo Kapasen alaisuudessa Timrå IK:ssa vahvan kauden: 36 ottelua, 35 tehopistettä.

Peli kulki sen verran sujuvasti, että Kapanen liittyi Montrealin organisaatioon välittömästi SHL-sesongin päättymisen jälkeen. Kausi päättyi Laval Rocketin matkassa AHL:ssä, mutta ensi kaudeksi odotettavissa on jo vakituinen rooli Montrealin NHL-miehistössä.

Entinen NHL:n kykyjenetsijä ja tätä nykyä sosiaalisessa mediassa vaikuttava Grant McCagg näkee Kapasella mahdollisuudet jopa perinteikkään seuran kakkossentteriksi asti.

– Kapanen on jo hyvä puolustuspäässä, ja jos hän saa mahdollisuuden kakkosketjun keskellä, valinta ei olisi huono, McCagg näki.

– Pidän siitä, miten hyvä syöttelijä hän on jo nuorena keskushyökkääjänä. Takakarvaaminen sujuu ja pelin kääntämisessä riittää nopeutta. Lisäksi hän on erinomainen tukemaan puolustajia. Se on erittäin tärkeä osa hyvää keskushyökkäämistä.

Syyskuun 18. päivä käynnistyvä ja kauden alkuun asti ulottuva Canadiensin harjoituskausi ratkaissee Kapasen tulevan roolin ainakin alkukauden osalta.

Lue myös: Aleksandr Ovetshkin matkusti Moskovaan ja esitti toiveen