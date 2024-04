Käsittämätöntä ylivoimaa: Max Verstappen lyömässä Lewis Hamiltonin hämmästyttävässä tilastossa

Uransa huippuvuosina Hamiltonin voittoprosentti oli peräti 36,8. Viimeisimmän, vuonna 2021 Jeddassa tulleen ykkostilansa jälkeen tilastolukema on ollut tasaisessa laskussa ja on tällä hetkellä 30,5 prosenttia (103 voittoa 337 kisassa). Red Bull -tähti Verstappen puolestaan on tasaisesti nostanut prosenttiaan lukemaan 30,5. Jos Verstappen onnistuu voittamaan seuraavassa kisassa Miamissa, hän siirtyy yksin tilaston johtoon ohi Mercedes-kuljettajan.

Hallitseva maailmanmestari Verstappen on voittanut urallaan 58 kisaa. Kevään 2019 Kiinan GP.stä lähtien on ajettu 106 kilpailua, joista hän on ottanut nimiinsä tasan puolet.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hamilton on sen sijaan kärvistellyt iskukyvyltään heikommalla Mercedeksellä jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vuosien 2007-2021 aikana hän ei ajanut yli kymmentä peräkkäistä osakilpailua ilman ykköstilaa. Viime viikonloppu oli hänen 50. peräkkäinen voitoton GP:nsä.

Vaikka Verstappen ei voittaisikaan Miamissa, on todennäköistä, että hän ohittaa Hamiltonin jossain vaiheessa kautta. Red Bull on dominoinut, ja Mercedeksellä on ollut vain neljänneksi tai viidenneksi nopein auto. Alkukauden viidessä kisassa Hamilton on ajanut sijoille 7-9 ja keskeyttänyt kerran.

Kun Verstappen voitti Kiinassa, Singapore on ainoa osakilpailu tämän vuoden kalenterista, jota Verstappen ei vielä ole onnistunut urallaan valloittamaan.