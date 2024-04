Christian Horner tyrmää Toto Wolffin vihjailut: "Ehkä George Russell ei ole halukas jatkamaan"

Kolme peräkkäistä maailmanmestaruutta voittaneen Verstappenin nykyinen sopimus Red Bullin kanssa on katkolla kuluvan kauden päätteeksi, ja itävaltalaistallin sisäisen ristiriidat ovat johtaneet huhuihin hänen lähtöaikeistaan.

– Kuskin halukkuuteen liittyä talliin liittyy niin moni asia. Kaikkein järkiperäisin näkökulma on tietysti se, että nopein auto on nopeimman kuskin käsissä, mutta minusta se ei ole ainoa syy pysyä siellä, missä olet, Wolff vihjaili BBC:n mukaan .

– Ehkä joillekin siinä (päätöksessä) on enemmän syvyyttä, ja he harkitsevat myös muita tekijöitä, ja Maxilla on enemmän syvyyttä, Wolff kommentoi.