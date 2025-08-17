Murhenäytelmä Valioliigan avauskierroksella: katsoja kuoli – "Uskomattoman surullinen loppu"

GettyImages-2205204412
Valioliigan avauskierrosta pelataan kuluvana viikonloppuna.2025 Getty Images
Julkaistu 17.08.2025 10:41
Toimittajan kuva
Anssi Shemeikka

anssi.shemeikka@mtv.fi

@anssishemeikka

Englannin Valioliigassa pelaava Brighton kertoi lauantai-iltana seuran kannattajan kuolleen Fulhamia vastaan pelatun kauden avausottelun yhteydessä. 

Pelin aikana itsensä huonovointiseksi tuntenut ja myöhemmin menehtynyt mieshenkilö oli 72-vuotias.

– Hän sairastui toisen puoliajan aikana itäkatsomon yläosassa. Pelastushenkilökunnan ja seuran työntekijöiden ponnisteluista huolimatta lääkintätiimi ei pystynyt pelastamaan häntä, seura ilmoitti.

Brightonin toimitusjohtaja Paul Barber lähetti surunvalittelunsa tragedian johdosta.

– Tämä oli uskomattoman surullinen loppu iltapäivän ottelulle. Syvin myötätunto ja osanotto perheelle ja ystäville, jotka menettivät tämän herrasmiehen.

Barberin mukaan potilaan siirtämättä jättäminen tarjosi parhaat edellytykset pelastaa hänet. Itse ottelua päätettiin myös jatkaa välikohtauksesta huolimatta.

– Turvallisuushenkilökuntamme harkitsi yhdessä poliisin kanssa ottelun keskeyttämistä, mutta koska valtaosa kannattajista ja molempien joukkueiden pelaajista oli tietämätön tuossa kohdin tilanteesta, ottelua päätettiin jatkaa.

Lue myös: Lamine Yamal häikäisi välittömästi – FC Barcelonan pelissä kuohuu

Lisää aiheesta:

Tragedia selostajien silmien edessä kesken Kansojen liigan finaalinLiverpool-fani kuollut Mestarien liiga -ottelun allaValioliigassa pelottava tilanne: pelaaja lyyhistyi kentälle – seura: sai sydänkohtauksenSairaskohtaus keskeytti Barcelonan ottelun – järkytyksen jälkeen kerrottiin huojentavia uutisiaPoliisi tutkii Cristiano Ronaldon toimia – "Tietojen mukaan poika joutui päällekarkauksen kohteeksi"Järkyttävä väkivallanteko Mestarien liiga -ottelun jälkeen – City-kannattaja mukiloitiin teho-osastolle moottoritien pysähdyspaikalla
ValioliigaJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Valioliiga