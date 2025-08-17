Murhenäytelmä Valioliigan avauskierroksella: katsoja kuoli – "Uskomattoman surullinen loppu"

Englannin Valioliigassa pelaava Brighton kertoi lauantai-iltana seuran kannattajan kuolleen Fulhamia vastaan pelatun kauden avausottelun yhteydessä.

Pelin aikana itsensä huonovointiseksi tuntenut ja myöhemmin menehtynyt mieshenkilö oli 72-vuotias.

– Hän sairastui toisen puoliajan aikana itäkatsomon yläosassa. Pelastushenkilökunnan ja seuran työntekijöiden ponnisteluista huolimatta lääkintätiimi ei pystynyt pelastamaan häntä, seura ilmoitti.

Brightonin toimitusjohtaja Paul Barber lähetti surunvalittelunsa tragedian johdosta.

– Tämä oli uskomattoman surullinen loppu iltapäivän ottelulle. Syvin myötätunto ja osanotto perheelle ja ystäville, jotka menettivät tämän herrasmiehen.

Barberin mukaan potilaan siirtämättä jättäminen tarjosi parhaat edellytykset pelastaa hänet. Itse ottelua päätettiin myös jatkaa välikohtauksesta huolimatta.

– Turvallisuushenkilökuntamme harkitsi yhdessä poliisin kanssa ottelun keskeyttämistä, mutta koska valtaosa kannattajista ja molempien joukkueiden pelaajista oli tietämätön tuossa kohdin tilanteesta, ottelua päätettiin jatkaa.