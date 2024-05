"Käsite oli meille aikuisille aivan uusi" – millainen ilmiö on nuorten keskuudessa suosittu therian?

Mikä on therian?

Therian on ihminen, joka samaistuu eläimeen; hän voi kokea omaavansa tietyn eläimen sielun tai kuuluvansa tiettyyn eläinlajiin. Termi on lyhenne sanasta therianthropy. Eläin, johon ihminen samaistuu, on theriotype, suomeksi kutakuinkin theriotyyppi. Jos theriotyyppejä on enemmän kuin yksi, käytetään termiä polytherian.