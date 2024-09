Kommentti: Aikuiset sekosivat lasten eläinmaskeista – hävetkää!

Therianit tunnistaa katukuvassa helposti hännästä ja eläinkasvonaamiosta. Joskus jollakin on myös tassut tai muuta rekvisiittaa.

Ilmiön laajuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Se on kasvussa ja suosittua, mutta kyse ei ole kuitenkaan kokonaisesta sukupolvesta.

Ei koulussa

Itse aloin huomata heitä viime kesänä sukulaistyttöni ansiosta. Hän bongaili therianeja jatkuvasti. Sain kuulla, kuinka rohkeita he ovat, koska saavat niin paljon kuraa asusteistaan.

Therianeista oli juttuja jo viime keväänä, mutta suuren yleisön tietoisuuteen ilmiö on noussut tänä syksynä, kun jotkut koulut ovat kieltäneet maskit ja hännät luokista.

Törkeät kommentit

Mutta somemyrsky, joka therian-ilmiöstä on seurannut, on uskomaton. Hävettää aikuisten puolesta. Säälittää tämän myrskyn keskelle joutuneet lapset ja nuoret.

Tosissaan vai ei?

Kyse on kuitenkin lasten leikistä, itseilmaisusta ja itsensä etsimisestä.

Niin kuin kaikissa muoti-ilmiöissä, osa on varmasti mukana therian-ilmiössä enemmän tosissaan kuin toiset.

Haluaako kymmenvuotias kasvomaskin sen vuoksi, että on nähnyt niitä monilla ja se on hieno vai samaistuuko hän oikeasti syvästi kissoihin? Ja kuinka tärkeää nämä on erottaa toisistaan?