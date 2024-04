Rosieta, 18, on haukuttu ja heitelty kivillä harrastuksensa vuoksi

Keppihevosharrastus ja oikeilla hevosilla ratsastaminen ovat täysin eri asioita

– Me keppihevostelijat emme kuvittele, että nämä harrastusvälineet olisivat aitoja. Se on vähän niin kuin jalkapallossa on jalkapallo. Se [keppihevonen] on urheiluväline.