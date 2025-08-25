Suomen keihäshirmu turvautuu koviin keinoihin MM-kisojen alla: "Sillä saa vauhditettua"

Keihäänheittäjä Toni Keränen uskoo, että loukkaantunut kyynärpää saadaan kuntoon Tokion MM-kisoja varten. Kuntoutusprosessissa on tarkoitus lyödä käyntiin kovilla keinoilla.

Tokion MM-kisoihin tyrkyllä olevan Toni Keräsen terveystilanne paljastui erittäin huolestuttavaksi Ruotsi-ottelussa. Kyynärpää oli loukkaantunut jo Oulun Motonet GP:ssä, mutta hän päätti silti lähteä maaotteluun heittämään ja taistelemaan MM-edustuspaikasta.

– Kyllä minä koko ajan arvioin, että pitäisikö olla menemättä, mutta oli kuitenkin fiilis, että pystyn heittämään pitkälle, ja myös sellainen olo, että en itseäni sen enempää rikkoisi, Keränen perustelee osallistumistaan kilpailuun.

Aivan suunnitelmien mukaan kisa ei sujunut. Tulos jäi lukemiin 75,28, eli noin seitsemän metrin päähän kauden parhaasta. Heittojakin tuli suunnitellun yhden sijaan neljä kappaletta, mikä ei ainakaan parantanut loukkaantuneen kyynärpään tilannetta.

– On se mahdollista, että siinä on vähän enemmän repeämää nyt, mitä oli aikaisemmin. Mutta kuitenkin se on lihaksessa eikä jänteessä, niin siinä mielessä on ihan hyvä tilanne, Keränen sanoo.

Keihäänheiton Suomen kauden tilastokakkonen uskoo, että Tokion MM-areenalle käsi saadaan kuntoon.

– Ehkä siitä voisi vielä kontrollikuvat ottaa, että mikä siinä on. Mutta kuvat otettiin kyllä jo Oulun kisan jälkeen, Keränen kertoo.

Nyt askelmerkit kuntoutukselle ovat selvät. Heti alkuun turvaudutaan koviin keinoihin.

– Lyödään kortisonit sinne niveleen, Keränen paljastaa.

Kyseinen toimenpide on ollut suunnitteilla jo ennen maaottelua.

– Sillä saa vauhditettua vähän kuntoutusta. Sitten sellaista sopivaa jumppaa revenneelle lihakselle, että sen saa sieltä taas heräämään.

Repeämä koukistajalihaksessa

Repeämä on Keräsen mukaan kyynärpään seudulla pienessä koukistajalihaksessa.

– Se on semmoinen, mikä ohjaa keskisormen ja nimettömän koukistusta, eli se on keihäänheitossa ihan oleellinen.

Keräsen heitto lähtee taivaalle keskisormen kautta, eli vaurioituneen koukistajalihaksen toiminta on erittäin oleellista.

– Huomasi eilisessä kisassa, että voima ei välittynyt ihan keihääseen asti, Keränen sanoo.

Keihäänheittäjät ovat tottuneet siihen, että lähes aina kehosta löytyy joku paikka, johon vähintäänkin kolottaa. Vaikka Keräsen tämänhetkinen vamma on merkittävä, ei se on ole hänen mukaansa ylitsepääsemätön.

– Ennuste on ihan hyvä. Ei tarvitse mitään taikatemppuja tehdä. Vamma on kuitenkin pienessä lihaksessa, heittäjä sanailee.

Keränen jäi Tukholmassa suomalaisista viimeiseksi. Ennen viikonloppua hän oli parhaassa tilanteessa MM-valintojen osalta. Oliver Helander ja Lassi Etelätalo laittoivat tiskiin sellaiset näytöt, joilla MM-kisalippu luultavasti irtoaa. Tiukin vääntö valinnoissa käytäneen siis Eemil Porvarin ja Keräsen välillä kolmannesta kisapaikasta.

Vaikka Porvari päihittikin Keräsen Ruotsi-ottelussa, ei hänen reilu 77 metrin tuloksensa kuitenkaan vakuuta.

Seuraavat MM-valinnat tehdään keskiviikkona ja lauantaina, ja Keränen on kauden aikaisempien näyttöjen nojalla Porvarin edellä. Jos Limingan Niittomiesten heittäjä Tokioon valitaan, lähtee hän sinne ainakin päättäväisellä otteella.

– Jos ei lihas tule kuntoon, niin opetellaan vaikka etusormitekniikka kisoja varten, Keränen linjaa.