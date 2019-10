Karu fakta: Uusikaan talo ei takaa, että jyrsijät pysyisivät loitolla – siimahännät hakeutuvat sisätiloihin syksyllä

Enemmän merkitystä on rakenteiden kunnolla. Tavallisin hiirten sisääntuloreitti erityyppisissä taloissa on Aron mukaan allaskaapin takana oleva sähkö-, vesi- ja viemärijohtojen läpivienti, jonka tiivistäminen vaatii vähintään osittaisen keittiökalusteiden purkamisen.

Metsätieteen professori Heikki Henttonen Luonnonvarakeskuksesta muistuttaa, ettei kolojen tarvitse olla lähellä maanrajaa. Hiiret saattavat kiivetä jopa talon seinää pitkin tai päästä katolle talon vieressä olevien puiden kautta. Katon ja pystyseinän välissä on tuuletusaukkoja, joista hiiret pääsevät ensin välikattoon ja sieltä rakenteiden kautta sisätiloihin.

– Hyvä torjuntakeino on laittaa pienireikäistä, viiden millin rautalankaverkkoa seinän ja katon väliin jo talon rakennusvaiheessa, Henttonen sanoo.

Henttonen kertoo, että Suomessa on kolmea hiirilajia, joista metsähiiri on yleisin. Metsähiiren elinpiirin pohjoinen raja kulkee Vaasan ja Joensuun kohdalla.

Kotihiiriä on myös pohjoisempana, mutta ne viihtyvät enimmäkseen karja- ja sikatilojen läheisyydessä. Vaivaishiiri puolestaan hakeutuu lähinnä latoihin.

Jyrsimisestä jopa tulipaloja



Metsämyyrät hiiriä yleisempiä



Kun kotoa tai mökiltä löytyy papanoita, moni ajattelee automaattisesti, että kyse on hiiristä. On kuitenkin hyvä muistaa, että metsämyyrät ovat Suomessa hiiriä yleisempiä. Metsämyyrät viihtyvät etenkin puuliitereissä ja muissa piharakennuksissa, mutta yhtä lailla ne voivat hakeutua myös kesämökkeihin ja omakotitaloihin, kertoo professori Henttonen.

– Metsämyyrä on metsähiirtä pienempi. Sillä on lyhyehkö häntä ja pienehköt korvat, kun taas metsähiirellä on pitkä häntä ja isot korvat. Usein metsämyyrät silti sekoitetaan hiiriin.