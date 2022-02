Jari-Matti Latvala kommentoi kuumaa aihetta – "Eihän se hirveästi ole"

Rally1-autot tuottavat erikoiskokeilla hybridiyksiköiden kautta kiihdytyksissä lisää voimaa hetkellisesti. Jarrutuksissa järjestelmää puolestaan ladataan. Tarkoituksena on ajaa myös siirtymillä tiettyjä osuuksia sähkövoimalla. Nämä osuudet ovat kuitenkin olleet huvittavan lyhyitä koko reittiin nähden.

Monte Carlossa tammikuussa sähkösiirtymiä oli 0,3 prosenttia kaikista siirtymistä. Helmikuun lopun Ruotsin MM-rallissa luku on vieläkin pienempi, vain 0,07 prosenttia. Ruotsissa sähköllä ajetaan vain huoltoparkissa.

Taustalla ovat sekä uuteen tekniikkaan liittyvät epävarmuustekijät kylmässä kelissä kuin myös akkujen varsin pieni koko.

– Eihän se tosiaan hirveästi ole. En tiedä, onko siitä sähköstä tosiaan siirtymien osalta niinkään hyötyä ekologisuuden osalta. Kaupungin keskustassa on ihan kiva, että ajetaan sähköllä. Ei ole ääntä eikä meluhaittaa, eikä tule kaupunkiin pakokaasuja, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kommentoi asiaa MTV Urheilulle.

– Määrät ovat kokonaisuuteen nähden olemattomia. Se vain lisää vähän tarkkuutta ja työllistää tiimiä, että muistetaan muistuttaa kuljettajia niistä sähköosuuksista. Jos ei sitä tee, niin siitä rangaistaan.

Latvala kuitenkin korostaa, ettei sähköllä ajettavien siirtymäosuuksien ole edes tarkoitus lisätä lajin vihreää puolta. Isompi muuttuja löytyy Latvalan mukaan polttoainepuolelta.

– Faktahan on se, että ei näillä akuilla ihan älyttömiä määriä pystytä edes ajamaan. En koe, että sillä on niin suurta merkitystä, paljonko hybridillä voidaan siirtymillä ajaa. Se on nyt 0,3 prosenttia ja vaikka päästäisiin viiteen prosenttiin, on se edelleen hyvin marginaalista, Latvala aloittaa.

– Täytyy muistaa, että isoin asia on kuitenkin uusi polttoaine. Se on nyt tehty uusiutuvista materiaaleista ja siinä on käytetty hyväksi jätteitä ja hiilidioksidia. Se on minun mielestäni isompi juttu, millä me voimme tuoda paremmin niitä vihreitä arvoja esiin.

"Kuljettajien pitää vain tottua asiaan"

Alkuhankaluuksien jälkeen myös kuljettajat tottuivat varsin nopeasti uuteen hybriditekniikkaan. Toki edelleen riittää opittavaa, mutta alku oli silti lupaava.

– Kaikki kuskit kehuvat, että kun sitä voimaa on käytössä, niin he todella pitävät siitä. Auto menee ja kiihtyy hyvin. Se on ollut positiivista. Totta kai aluksi oli myös sitä negatiivista, että autot ovat puskevampia ja painavampia, Latvala summaa.

– Jos katsotaan pelkästään Monte Carloa, on ero Rally1- ja Rally2-auton välillä edelleen hyvin selkeä. Näillä Rally1-autoilla mennään edelleen paljon kovempaa, eikä vauhti nyt kovin paljoa ole silmämääräisesti viime vuodesta tippunut. Kuljettajien pitää vain tottua asiaan. Kun päästään pari kisaa eteenpäin ja unohdetaan viime vuosi, niin ollaan jo positiivisemman puolella.

Latvalaa lämmitti Monte Carlossa myös se, ettei uusi tekniikka vienyt keneltäkään mahdollisuuksia taistella hyvistä sijoituksista. Hybridiyksiköt menivät yhdellä jos toisella satunnaisilla pätkillä pois päältä, mutta isoja eroja ne eivät tehneet.

– Pelkäsin, että teknisiä ongelmia saattaisi tulla enemmänkin. Aika hyvin meni, vaikka toki pieniä ongelmia olikin. Kaikkein tärkeintä oli se, että ongelmat eivät pysäyttäneet autoa. Suorituskyky toki heikkenee, mutta ei niin isosti, että koko ralli menisi pilalle, tallipomo miettii.