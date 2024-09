Karri Kivi yllättyi totaalisesti SM-liigavalmentajan tempusta – "Luulin, että hän on viimeinen, joka lähtee tuohon!"

Nyt Myrrä on taas penkin takana ja mielenkiinto kohdistuu siihen, että millaista peliä hänen valmentamansa KooKoo lähtee pelaamaan.

– KooKoo on ollut erittäin passiivinen ja he ovat menneet heti ensimmäisissä peleissä nopeasti trap-muodostelmaan. Sieltä on tullut myös todella paljon palautuksia, Kivi perkaa.