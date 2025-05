Karri Kivi: Tämä mies olisi pitänyt valita MM-Leijoniin – "Oli noin epävarmaa"

Leijonien MM-kisajoukkue julkaistiin sunnuntaina. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi perkaa valinnat. Yhtä nimeä Kivi jäi erityisesti kaipaamaan.

Suomi lähtee ensi viikon MM-turnaukseen kuuden NHL-pelaajan vahvistamana. Valittuun nippuun otettiin MM-leirityksen ulkopuolelta vielä Ottawan NHL-puolustaja Nikolas Matinpalo.

– Niin jykevä pakki, ehdoton huippuvahvistus, jos samalla tasolla pystyy pelaamaan, kuin vaikka 4 Nationsissa, Karri Kivi toteaa.

Suomen muut puolustajat ovat Euroopan sarjoista. Pakistosta jäi Kiven mielestä uupumaan yksi nimi, etenkin heikon MM-kenraaliturnauksen jälkeen. Leijonat päästi kolmessa ottelussa hurjat 18 maalia.

– Odotin, että Jesper Mattila olisi ollut mukana. Hän pelasi aivan huiput playoffit. Varsinkin, kun pakiston tekeminen oli noin epävarmaa koko ajan. Sen takia se yllätti. Hän oli ihan huippukunnossa Liigan finaaleissa.

Jesper Mattila jäi MM-kisaryhmän ulkopuolelle.NIKLAS PEHKONEN

Suomen mestaruuden KalPassa voittanut Mattila, 27, painoi 19 pudotuspeliottelussa 4+6=10 pistettä. Mattila oli mukana MM-jäällä viime vuonna. Mattila sanoi mestaruuden ratkettua olevansa valmis MM-kisoihin, jos kutsu käy.

Suomen kolmeen tappioon päättynyt EHT-turnaus jätti Kiven pohtimaan puolustuksen tilaa MM-kisojen kynnyksellä.

– Turnaus osoitti, että kovaa epävarmuutta siellä on. Kyllä siinä hommia on valmennuksella. Paikkojen määrä ja päästetyt maalit sen todistavat, Kivi sanoo.

MM-turnaus on päävalmentaja Antti Pennaselle ensimmäinen.

– Sekin lyö ulkopuolelta isoa kuormaa. Suurennuslasi on mukana. Tosin tässä on alla kaksi hävittyä puolivälierää, Kivi pyörittelee.

Järvinen 37-vuotiaana mukaan

Suomen hyökkäyksen suurin tähti on Kiven mielestä Chicagon Teuvo Teräväinen. Pelaaja on pitkän linjan valmentajalle tuttu, sillä Teräväinen oli voittamassa Kiven kanssa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa vuonna 2014.

– Uskon, että kun hän tuossa ruudussa, niin sieltä voi tulla vaikka mitä, Kivi linjaa.

Teräväinen jäi helmikuussa 4 Nationsissa pieneen rooliin. Hän harmitteli pientä tonttiaan myös julkisesti.

Nyt tilanne tulee olemaan toinen, Kivi sanoo.

– Hän on parhaimmillaan tuossa asemassa. Selvä ykköstähti.

Suomen joukkueessa saatetaan tehdä historiaa. Mikäli kisajoukkueeseen valittu Jan-Mikael Järvinen, 37, pelaa MM-turnauksessa, tulee hänestä vanhin Leijonat-peluri, joka on debytoinut maailmanmestaruuskisoissa.

Järvinen teki tällä kaudella Ässissä yhden kauden ennätyspisteensä. Toiminta palkittiin MM-leiripaikalla, joka johti kisavalintaan. "Proffa" teki kuudessa leiripelissä seitsemän pistettä.

– Hienoa, että Järvinen saa tuollaisen mahkun. Yllätti harjoituspeleissä ja pelasi aivan erinomaisesti. Hän on niin hemmetin nopea päästään. Tuntui, että kun tempo nousi kansainvälisissä peleissä, niin muut pelaajat olivat vielä paremmin hänen kanssaan samalla aaltopituudella. Aivan loistavaa peliä illasta toiseen. Herrahan sopeutui tuonne loistavasti, Kivi suitsuttaa.

Kivellä ja Järvisellä on yhteistä historiaa Porista.

– Hän on ihan timanttinen urheilija. Hänhän on tuonut (Lenni) Hämeenahon ja (Eemil) Erholtzin mukanaan nyt tuolle tasolle. Hänellä on aina ajatuksia ja iso kiinnostuneisuus joukkueen asioihin. Valmentajalle ihanteellinen pelaaja, Kivi jatkaa.

MM-kisapasseja ei ole vielä leimattu. Se tarkoittaa, että joukkueeseen voi tulla muutoksia, mikäli NHL:stä vapautuu pelaajia Leijonien käyttöön. Tällaisia nimiä ovat tässä vaiheessa ainakin teoreettisesti Coloradon Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta.

Jääkiekon MM-turnaus alkaa ensi viikon perjantaina. Suomi pelaa alkulohkonsa Tukholmassa. Avausvastustaja on Itävalta.

Leijonat MM-kisoihin:

Maalivahdit

Justus Annunen, Nashville Predators, NHL

​​​​​​​Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL

Juuse Saros, Nashville Predators, NHL

Puolustajat

Rasmus Rissanen, Linköping HC, SHL

Mikko Lehtonen, Zürich Lions, NLA

Tony Sund, HIFK Helsinki

Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA

Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL

Atro Leppänen, Sport Vaasa

Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL

Mikael Seppälä, HV71, SHL



Hyökkääjät

Mikael Ruohomaa, Frölunda HC, SHL

Lenni Hämeenaho, Ässät Pori

Waltteri Merelä, SC Bern, NLA

Eeli Tolvanen, Seattle Kraken, NHL

Patrik Puistola, Örebro HK, SHL

Hannes Björninen, Örebro HK, SHL

Joona Ikonen, Malmö Redhawks, SHL

Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA

Jan-Mikael Järvinen, Ässät Pori

Eemil Erholtz, Ässät Pori

Juuso Pärssinen, New York Rangers, NHL

Harri Pesonen, SCL Tigers, NLA

Juho Lammikko, Zürich Lions, NLA

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks