Lasse Kukkonen kommentoi verekseltään Suomen valintoja NHL-pelaajin kiekkoiltavaan neljän maan turnaukseen. MTV Urheilun asiantuntijalla on painokas mielipide Patrik Laineesta.

Laineen polvi nyrjähti NHL:n harjoitusottelussa, ja alkukauden sivussa ollut hyökkääjä pääsi käynnistämään runkosarjasesonkinsa Montreal Canadiensissa vasta viime yönä Suomen aikaa. Leijonien 4 Nations -valintojen ennakkospekulointi pyöri paljon "Tesoman tykin" ympärillä.

Laine valittiin joukkueeseen. Kukkonen sanoo, että hän olisi ilman muuta tehnyt saman ratkaisun.

– Hän näytti heti, että se erikoisosaaminen, joka hänellä on, on ihan poikkeuksellista tasoa. Hän on varmasti monessa suhteessa iso täsmäase Leijonille, Kukkonen sanoo.

Laine laukoi heti ylivoimamaalin yläkulmaan Canadiensin 2–1-voitossa New York Islandersista (katso osuma ylälaidan videolta). Kukkonen pitää miehen paluuta tositoimiin ylipäätään mahtavana.

– Hän on tehnyt kovan työn, että pääsi pelaamaan. Sai hienon onnistumisen ja on varmasti positiivisessa kierteessä.

Kukkonen muistuttaa, että Laine pystyy saamaan paljonkin pelituntumaa ennen kuin neljän maan turnaus pelataan Kanadassa ja Yhdysvalloissa 12.–20. helmikuuta.

– Sen puolesta en ole yhtään huolissani. Tämä on tosi hieno juttu ennen kaikkea Patelle ja tietenkin myös Suomi-kiekolle.

Hakanpäästä laatua pakistoon

Jani Hakanpään odotetaan toipuvan taas pelikuntoon ja Leijonien käyttöön.

Loukkaantumishuolista kärsinyt Jani Hakanpääkin nimettiin Leijonien nippuun. Kookas Toronto Maple Leafs -puolustaja on päässyt pelaamaan tällä kaudella vain kaksi NHL- ja kaksi AHL-ottelua. Maple Leafs nimesi hänet tällä viikolla takautuvasti loukkaantuneiden listalle alavartalovammalla 16. marraskuuta alkaen.

– Valmennusjohdolla on varmasti tieto, mikä siellä on tilanne. Turnaukseen on vielä aikaa, ja jos näyttää sen puolelta hyvältä ja "Hakkis" vain on pelikunnossa, hän auttaa tuoden joukkueeseen laadukasta NHL-tason pelaamista ja erikoisosaamista alivoimaan sekä puolustuspään peliin.

– Hän on varmasti ollut tärkeä palanen valmennusjohdolle. Hän on laadukas puolustaja.

Maalivahti- ja hyökkäysosastot tikissä

Pakisto on paperilla Leijonien heikoin osa-alue. Takana maalivahtiosastolla on puolestaan laatua, kun Nashville Predatorsin tähden Juuso Saroksen kanssa peliajasta on kilvoittelemassa tämän hetken kuumin suomalaisvahti, Vancouver Canucksissa nykyisin pelaava Kevin Lankinen, joka torjui NHL-ennätyksen kymmenellä voitolla kauden ensimmäisissä kymmenessä vieraspelissä.

– Kyllä minä edelleen uskoisin hyvin vahvasti, että Saros on valmennuksen papereissa ykköshevonen. Totta kai, paljon on aikaa. On ihan mahtavaa nähdä Lankinen noin kuumassa vireessä. Hän on hyvässä moodissa valmiina varmasti kantamaan isoakin vastuuta. Heidän historiansa Nashville-ajalta auttaa heidän tuntiessa toisensa hyvin. Ukko-Pekka Luukkonen pääsee nuorempana haastamaan.

– Minun mielestäni molaripaletti on erittäin tasapainoinen ja hyvä, antaa varmasti Suomelle mahdollisuuden voittaa pelejä.

Vancouver Canucksin suomalaismaalivahti Kevin Lankinen on torjunut ennätyksellisen voittoisasti.

Suomen hyökkäyksessä riittää niin ikään loistoa.

– Ennakkoon tiedettiin, että hyökkäys on tosi vahva ja laaja. Siellä on varmasti ollut vaikeita valintoja myös muutaman selvän valinnan jälkeen. Tosi paljon on varmasti ollut pohdintaa siltä puolen.

Kukkonen on innoissaan, että maajoukkueessa on pitkästä aikaa mahdollista nähdä NHL:n absoluuttinen kärki.

– Meillä on yksi sarjan parhaista ellei paras sentteri (Aleksander Barkov). Meillä on huippuosaamista sen lisäksi maailman huipulta, Mikko Rantanen ja Sebastian Aho siihen heti. Joukkueessa on yksi sarjan kärkipakeista, Miro Heiskanen.

– Moni nuori kiekkofani näkee heidät maajoukkueessa yhtä aikaa. Tämä on varmasti kaikille kiekkofaneille sellainen juttu, jota odottaa. Kyllä kannattaa nuorison olla tv:n ääressä näkemässä pelaajia maailman huipulta maajoukkuepaidassa.

Leijonien joukkue NHL:n 4 Nations -turnauksessa:

Maalivahdit

Juuse Saros*, Nashville Predators

Kevin Lankinen, Vancouver Canucks

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres

Puolustajat

Miro Heiskanen*, Dallas Stars

Esa Lindell*, Dallas Stars

Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers

Niko Mikkola, Florida Panthers

Olli Määttä, Utah Hockey Club

Juuso Välimäki, Utah Hockey Club

Jani Hakanpää, Toronto Maple Leafs

Hyökkääjät

Aleksander Barkov*, Florida Panthers

Sebastian Aho*, Carolina Hurricanes

Mikko Rantanen*, Colorado Avalanche

Joel Armia, Montreal Canadiens

Mikael Granlund, San Jose Sharks

Erik Haula, New Jersey Devils

Kaapo Kakko, New York Rangers

Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche

Anton Lundell, Florida Panthers

Patrik Laine, Montreal Canadiens

Eetu Luostarinen, Florida Panthers

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks

Roope Hintz, Dallas Stars

* = nimettiin jo kesällä Leijonien ryhmään.