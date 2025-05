MM-kiekko: Ruotsille jättimäinen kieltäytyminen

Yksi Ruotsin suurimmista NHL-tähdistä, Pittsburgh Penguinsin puolustaja Erik Karlsson on kieltäytynyt MM-kisakutsusta, kertoo Expressen.

Karlsson ei ole täydessä pelikunnossa.

– Valitettavasti en pelaa tänä vuonna MM-kisoissa. Kehoni tarvitsee palautumisaikaa pitkän vuoden jälkeen, Karlsson kommentoi ruotsalaismedialle.

34-vuotias konkaripuolustaja oli mukana viime vuonna Tshekin MM-turnauksessa. Hän oli myös Tre Kronorin 4 Nations -joukkueessa helmikuussa. Hän teki kolmessa ottelussa yhtä monta pistettä.

– Olen hyvin pettynyt, olisin halunnut kertoa toisenlaisen viestin. Toivotan jätkille onnea, toivottavasti he voittavat maailmanmestaruuden kotikentällä, Karlsson jatkaa.

Karlsson on yksi kaikkien aikojen ruotsalaispuolustajista. Hänet on valittu NHL:n parhaaksi pelipaikallaan kolme kertaa. Tehopakki on pelannut NHL:ssä 1 084 ottelua ja takonut 870 pistettä.

Ruotsi isännöi tämän vuoden MM-kisoja yhdessä Tanskan kanssa. Ratkaisupelit pelataan Tukholmassa. Kiekko tippuu ensi viikon perjantaina.

Myös Victor Hedman, Adrian Kempe ja Rickard Rakell ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä osallistumaan MM-turnaukseen.

Tre Kronorin joukkueessa ei NHL-miehistä ole kuitenkaan pulaa. Pohjois-Amerikasta on mukana kaikkiaan 16 pelaajaa.