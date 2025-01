Karri Kiveltä raaka huomio Jonne Virtasen yllätyspestistä SM-liigaan

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi yllättyi Jukureiden tuoreesta valmentajauutisesta.

Jukurit julkaisi tiistaina ison uutisen, kun se kertoi antaneensa potkut seuran päävalmentajana toimineelle Marko Tuomaiselle. Tuomaisen saappaisiin astuu Jonne Virtanen, joka hyppää pestiinsä Mestiksessä pelaavan TUTO:n penkin takaa.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi yllättyi Jukureiden uutisesta.

– Oli kyllä lööppiuutinen. Jonne Virtanen on vasta valmennusuransa alkutaipaleella. Kova on paikka, Kivi summaa.

Jukureiden kausi on ollut synkkä. Joukkue on valahtanut koko SM-liigan jumboksi ja eroa edellä olevaan TPS:ään on 13 pistettä ja 14:ntenä olevaan HPK:hon 14 pistettä. Jukurit on pelannut vielä yhden ottelun turkulaisia enemmän.

Käynnissä oleva kausi on 36-vuotiaalle Virtaselle vasta valmennusuran kolmas. Hyppy SM-liigaan tapahtuu heti valtavien paineiden keskellä, sillä Jukurit on vaarassa joutua runkosarjan päätteeksi playout-sarjaan. Sitä kautta uhkana on joutuminen liigakarsintoihin ja jopa putoaminen.

Kivi nostaa esiin raa'an huomion tilanteesta, johon SM-liigadebytantti Virtanen astuu.

– Ero alkaa olla jo aika iso. Näkee, että kevät on tulossa ja sielläkin haluttiin muutosta. Asioiden pitää mennä ihan nappiin, jos sieltä vielä nousee pois. Se on aikamoinen muutos, Kivi sanoo.