SM-liigassa potkut: Jonne Virtanen päävalmentajaksi!

Mikkelin Jukurit on vapauttanut päävalmentajansa Marko Tuomaisen tehtävästään. Liiga-seuran päävalmentajaksi nousee Jonne Virtanen.

Virtanen on toiminut viime kaudesta lähtien Mestis-seura TUTO:n päävalmentajana.

Tuomaisen valmennustiimistä Jesse Welling, Jukka Ahvenjärvi ja Riku Helenius jatkavat tehtävissään.

SM-liigassa viimeisenä olevan Jukurien kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen kommentoi valmentajavaihdosta seuran tiedotteessa.

– Haluamme muutosta ja tiedämme Jonnen pystyvän sen tuomaan meidän arkeen. Jonne tuo omalla osaamisellaan ja karismallaan ryhtiliikkeen harjoitteluun ja pelaamiseen, Hakkarainen sanoo.

Marko Tuomaiselle pesti SM-liigassa oli uran ensimmäinen. Jukurit on Liigan hännillä vaarassa joutua karsimaan paikastaan ylimmällä sarjatasolla kevään päätteeksi.

– Katse on seurassa tiukasti kohti kevättä. Tilanne on se, että emme ole tyytyväisiä tulokseen ja kerättyihin pisteisiin. Tämä on tulosurheilua ja nyt oli aika reagoida. Uskomme tämän toimenpiteen tuovan ryhtiliikettä joukkueeseen ja uskomme tällä liikkeellä meidän pelaavan parasta lätkää keväällä, Hakkarainen toteaa.

TUTO kertoo tiedotteessaan, että Virtasella oli sopimuksessaan optiopykälä, joka mahdollisti siirtymisen SM-liigaan kesken kauden. Näin ollen hänen sopimuksensa TUTO:n kanssa on purettu tämän ja ensi kauden osalta.

– Olemme TUTOssa aina suhtautuneet positiivisesti ihmisten urakehitykseen niin pelaajien kuin valmentajien osalta. Näin hienon tilaisuuden tullessa eteen toimia Liigassa päävalmentajana, emme halunneet olla mitenkään tämän esteenä, puheenjohtaja Tuomas Haanpää sanoo.

TUTO ei ole toistaiseksi tiedottanut uuden päävalmentajansa nimeä. Turkulaisseura on parhaillaan Mestiksessä kuudentena.