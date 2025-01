Jonne Virtasen yllätyssopimus käynnisti kiusallisen spekulaation – "Erittäin tiivistä yhteydenpitoa"

Jonne Virtasen Jukurit-päävalmentajapesti on ollut viikon kovin uutinen SM-liigasta. MTV Urheilun Liigaviikko-ohjelmassa pohdiskeltiin: Oliko Risto Dufvalla vaikutusvaltaa Virtasen päätöksessä?

Valmentajana vielä hyvin kokematon Virtanen, 36, hyppäsi suoraan TUTOsta liigassa vaikeuksissa olevan Jukurien peräsimeen potkut saaneen Marko Tuomaisen tilalle. Nyt entisen voimahyökkääjän tehtävänä on pitää mikkeliläisjoukkue pääsarjassa.

Jukurit on tällä hetkellä selvä sarjajumbo, joten sen pelaaminen playout-sarjassa runkosarjan päätteeksi on hyvin todennäköistä. Tämän häviävä kohtaa Mestiksen mestarin nousukarsinnassa.

Kevättä kohti mentäessä matkalla on vielä monta konditionaalia, mutta Jukurien ja tällä hetkellä Mestistä ylivoimaisesti johtavan Helsingin Jokerien kohtaaminen karsintasarjassa ei olisi valtaisa yllätys.

Tämä toisi puolestaan vastakkain Jonne Virtasen ja Jokerien päävalmentajan Risto Dufvan, toisilleen hyvin tutut miehet.

– Yhteydenpito kaksikon välillä on erittäin tiivistä. Jonne Virtanen on kertonutkin siitä, että hän on monessa kohtaa kysynyt myös Dufvalta neuvoa erinäisiin asioihin, studioisäntä Teemu Niikko totesi Liigaviikossa.

Tämän jälkeen studiossa nostettiin ilmoille ajatus, että olisiko Virtanen jopa kysynyt Dufvalta neuvoa Jukurit-pestin suhteen. Tämä olisi yllä mainittu karsintaspekulaatio huomioiden kiusallinen yhtälö, mistä myös Aitio spekuloi verkkosivuillaan.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi uskoo, ettei sarjasta puuttuisi väriä, jos Virtasen Jukurit ja Dufvan Jokerit kohtaisivat keväällä.

– Tässähän tulisi nämä kaikki klassiset, mitä oli aikoinaan 2009, kun oli Juhani Tamminen (Sport) ja Alpo Suhonen (Ässät) vastakkain, Kivi heitti.

Millaisia sudenkuoppia Jokereilla on vielä edessä ennen mahdollisia liigakarsintoja? Pystyisikö se haastamaan liigajoukkueet jo nyt? Kuuntele analyysi kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta. Alla Liigaviikon kommentointia Virtasen eväistä Jukurien peräsimessä.

6:49 Jukurien Jonne Virtanen -palkkauksessa viitteitä seurahistoriaan: "Sokkimuutos".