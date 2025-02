Karri Kiveltä raju näkemys sekasortoisesta Tapparasta – tapahtuuko sittenkään pelastusliike? "Merkit ovat huonommat"

Kun uusi SM-liigakausi lähti liikkeelle, Tampereen Tappara oli jälleen kerran suurin mestarisuosikki. Edellisen kolmen kevään ykkönen ei ole ollut kuitenkaan oma itsensä – varsinkaan talven aikana. Tappara on nyt suorastaan sekasortoisessa tilassa.

Ennen maajoukkuetaukoa Tappara otti edellisistä 13 ottelustaan vain kaksi voittoa. Kirvesrinnat ovat valahtaneet sarjassa sijalle kahdeksan. Suora puolivälieräpaikka on jo kymmenen pisteen päässä.

Iso kysymys Tapparan kohdalla on se, että voiko sitä vieläkään kirjoittaa ulos kevään mestaruuskaavailuista? Tappara kun on Tappara, se on ennenkin noussut vaikeista paikoista jaloilleen.

Nyt MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi lataa rajun näkemyksen Tapparan tilasta – verraten sitä muun muassa viime kauteen, kun Tapparalla oli heikko jakso menossa.

– Kyllähän he viime vuonna saivat sen homman kääntymään loppujen lopuksi. Nyt merkit ovat huonommat, Kivi täräyttää.

Lisää napakkaa Tappara-analyysiä jutun yläreunan videolta.

