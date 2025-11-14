Ässien 37-vuotias Jan-Mikael Järvinen nousi ratkaisijaksi, kun jääkiekkoliigan kärkijoukkue Porin Ässät haki perjantaina Turun Palloseurasta arvokkaan vierasvoiton 4–3. Järvinen iski päätöserässä Ässien kaksi ratkaisevaa maalia.
Ottelun käännekohta oli TPS:n Veli-Matti Savinaisen tappelusta kolmannen erän alkupuolella saama 5+20 minuutin jäähy. Siihen asti TPS oli hallinnut peliä, vaikka tilanne siinä vaiheessa olikin 2–2. Järvinen teki ylivoimalla ensin 3–2 ja muutama minuutti myöhemmin täysin kentällisin 4–2 (videot alla).
1:14Ässien Jan-Mikael Järvinen rankoi ylivoimalla TPS:n Veli-Matti Savinaisen lennettyä ulos.
1:18