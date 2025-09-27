Tappara väläytti huipputehokasta ylivoimaansa Kärppiä vastaan Tampereella. Tommi Tikka lensi suihkuun.
Tappara iski Nokia Arenassa ennen erän puoliväliä pikavauhtia kahden maalin karkumatkalle.
Ensin Kristian Tanus napautti ajassa 7.34 kipakalla rannelaakilla tamperelaiset edelle kahden miehen ylivoimalla Roni Hirvosen ja Markus Nutivaaran istuessa jäähyaitiossa.
Heti seuraavassa vaihdossa soi toistamiseen.
Tällä kertaa rannelaukaustaan esitteli Joachim Blichfeld, jonka kuti ei jättnyt sekään mitään mahdollisuuksia Visa Vedenpäälle Kärppien maalilla.
(Juttu jatkuu videoiden jälkeen.)
1:20Kristian Tanus laukoo Tapparan 1–0-johtoon.
Joachim Blichfeldin hurja rannelaukas – Tappara 2–0-johtoon.
Tapparan ylivoima on ennen illan kierrosta ollut SM-liigan tehokkainta, 36-prosenttista, eikä pakkopeli pettänyt tälläkään kertaa. Maaleja erotti vain 35 sekuntia.
Avauserän kuohuttavimmasta hetkestä vastasi Kärpät-hyökkääjä Tommi Tikka, joka ansaitsi itselleen suihkukomennuksen. Tikka taklasi rajusti selästä Tappara-puolustajaa Joni Tuulolaa, joka poistui tällin jälkeen pukukopin puolelle.
Tikan taklauksen näet pääkuvan paikalla olevalta videolta.
Videotarkistuksen jälkeen ottelun tuomaristo päätti lähettää Tikan suihkun puolelle 5+20 minuutin rangaistus niskasssaan.
Tapparan sijaan viiden minuutin erikoistilanteen hyödynsi kuitenkin Kärpät. Eemil Erholtz kavensi tilanteeksi 2–1 ajassa 13.13. Näissä lukemissa siirryttiin erätauolle.