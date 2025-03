Petri Matikaisen Kärpät voitti, supertähti putosi riveistä – SaiPa sulatti HIFK:n Helsingissä

Jääkiekon SM-liigassa väännettiin kuusi ottelua. Kärpät voitti Petri Matikaisen alaisuudessa JYPin, HIFK suli SaiPan käsittelyssä. Sportin Atro Leppänen teki jälleen ennätyksen.

Oulussa JYP horjutti Kärppiä kierroksen painepelissä, kun Juuso Puustinen vei vieraat johtoon jo ajassa 7.43. Kärpät kömpi rinnalle erän jälkimmäisellä puoliskolla, kun Teemu Turunen ohjasi Arttu Paason laukauksen sisään.

Kärppien ylivoima toimi murhaavasti toisessa erässä, kun Patrik Virta osui kahdesti viidellä neljää vastaan. Kärpät sai erän lopulla karuja uutisia, kun SM-liigan pistepörssijohtaja Michal Kovarcik loukkaantui varsin harmittomassa tilanteessa. Kovarcik yritti palata kehiin kolmannessa erässä, mutta hän liputti nopeasti itsensä ulos taistosta.

Katso Kovarcikin loukkaantumiseen johtanut tilanne pääkuvan videolta.

JYP pisti homman jännäksi kolmannen erän alkupätkällä, kun Teemu Eronen napautti kavennuksen. Patrik Virran hattutemppuosuma vei Kärpät jälleen kahden maalin karkumatkalle.

Loppuhetkille saatiin draamaa, kun Mikko Perttu painoi kavennuksen juuri sillä hetkellä, kun Kärpät sai viidennen kenttäpelaajan jäälle. JYP pääsi hakemaan tasoitusta kuudella neljää vastaan, mutta Kärpät kesti.

Kärpät nousi 4–3-voiton myötä Liigan viimeiselle pudotuspelipaikalle eli sijalle 12, kun TPS hävisi Kiekko-Espoolle ja Pelicans hävisi Ässille.

JYP on playout-paikalla sijalla 15.

HIFK suli SaiPan käsiin

Raimo Helmisen SaiPa teki tyylikkään nousun Helsingin jäähallissa HIFK:n vieraana ja haki 4–3-voiton rankkareilta. Vahvasti ottelun aloittanut HIFK siirtyi toisen erän alussa 3–0-johtoon, mutta lappeenrantalaiset jauhoivat pelin tasoihin maali kerrallaan.

Nousu kruunautui ajassa 52.17, kun Kim Strömberg karkasi läpiajoon ja ohitti Roope Taposen.

Ottelu ratkesi voittomaalikisassa, sillä SaiPa onnistui kahdesti, HIFK ei kertaakaan.

HIFK sai huonoja uutisia, kun hyökkääjä Vincent Marleau poistui pukukoppiin kesken ottelun kolmannen erän.

SaiPa on sarjavitosena. HIFK on pisteen päässä neljäntenä.

KalPa kamppasi Ilveksen

Sarjakärki Ilves kärsi 2–3-kotitappion KalPalle. Avauserä oli tupsukorville vaikea, sillä KalPa meni kahden maalin karkumatkalle ajassa 7.43, kun maalivahti Jakub Malek sohlasi kiekon Konsta Kapaselle, joka sai lakaista tyhjiin.

1:20 Jakub Malekille sattui paha moka.

Matias Mäntykivi toi Ilveksen tasoihin toisessa erässä ja rikkoi 50 pisteen rajan. Pisteet matkasivat kuitenkin Kuopioon, sillä Matyas Kantnerin 3–2-pönttö kolmannen erän alussa jäi voittomaaliksi.

Kotijoukkue sai kiekon vielä KalPan maaliin puolisen minuuttia ennen loppua, mutta osuma hylättiin videotarkistuksen jälkeen.

Ilves jatkaa SM-liigan kärjessä. KalPa löytyy sijalta kolme.

Leppäselle taas ennätys

Vaasan Sport hoiteli 6–3-voiton sarjajumbo Jukureista ja on sijalla 12. Tähtipuolustaja Atro Leppänen mätti tehopisteet 1+3 ja kaappasi SM-liigan puolustajien yhden kauden syöttöennätyksen nimiinsä.

Uusi ennätys on nyt 40 syöttöä. Entinen ennätysmies oli HIFK:n Toni Söderholm. Leppäsellä on kasassa nyt tehot 18+40=58. Hän on tehnyt jo aiemmin SM-liigan puolustajien yhden kauden piste-ennätyksen.

1:01 Näin syntyi Atro Leppäsen uusin ennätys.

SM-liigakierroksen tulokset:

HIFK–SaiPa 3–4 vl.

Ilves–KalPa 2–3

Jukurit–Sport 3–6

K-Espoo–TPS 2–1 ja.

Kärpät–JYP 4–3

Pelicans–Ässät 1–3