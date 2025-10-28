Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen kommentoi joukkueensa ahdinkoa suoraselkäisesti.

Kärppien surkea alkukausi sai tiistaina taas jatkoa, kun se hävisi kotikaukalossaan sarjakärki Ässille maalein 2–4. Tappio oli Kärpille jo neljäs perättäinen ja viides kuuteen otteluun.

Viime kaudellakin tarponut Kärpät on tälläkin kaudella samalla sijalla kuin viime kaudella runkosarjan päätteeksi – 13:ntena.

– Haastavaa hetkeä eletään. Ei sieltä kuopasta nousta kenenkään muun avulla kuin itsemme, Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen summaa Ässät-ottelun lehdistötilaisuudessa.

Karjalaisen mukaan vaikean hetken keskellä yksittäisissä otteluissa kärsityt takaiskut ovat lamaannuttaneet joukkueen peliä liikaa. Vaikka pelissä on lupaaviakin hetkiä, ei tulosta tällä hetkellä tule.

– Se ei siinä vaiheessa hirveästi lämmitä, kun turpaan tulee, mutta elementtejä on oikeita. Mutta kyllä meidän pitää saada kiinni tuosta, että takaiskumaalit ja epäonnistumiset kuuluvat tähän lajiin. Sen negatiivisen kierteen pysäyttäminen pitää tapahtua ihan helkkarin paljon nopeammin. Ei meidän tarvitse sitä varten antaa kolmea eteen, että voidaan taas alkaa pelaamaan, kun ollaan selkä seinää vasten, Karjalainen paaluttaa.