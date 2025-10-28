Tappara palasi väkevästi voittokantaan, kun se murjoi SaiPan tylysti maalein 5–0.
Tappara iski ottelun pakettiin jo avauserässä. Kirvesrinnat mättivät Kasper Simontaipaleen, Julius Mattilan ja Aleksi Matinmikon johdolla kolme maalia SaiPan verkkoon.
Toiseen erään SaiPa vaihtoi maalivahtia, kun Kari Piiroinen korvasi tolppien välissä Gustavs Grigalsin. Vaihdos ei kuitenkaan tuottanut tulosta, sillä Simontaival ja Tanus venyttivät maaleillaan johtoaseman jo viiteen.
Päätöserässä ei lisämaaleja nähty, joten Tappara vei täyden pistepotin 5–0-lukemin.
Yksi voiton takuumiehistä oli nollapelin 29 torjunnalla napannut Christian Heljanko.
Tappara nousi voittonsa myötä kolmanneksi. SaiPa on nyt kuudentena.
Oulussa Ässät vankisti asemiaan SM-liigan piikkipaikalla lyömällä Kärpät 4–2.
Kuten Tapparakin, myös Ässät iski avauserässä kolme maalia vastustajansa verkkoon.