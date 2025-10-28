SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen otti Tappara-murskatappion täysin omaan piikkiinsä.
SaiPa koki tiistai-iltana ruman 0–5-murskatappion, kun Tappara pyyhki vakuuttavasti yli. Lappeenrantalaisten pääkäskijä Raimo Helminen oli vakavailmeinen taiston tauottua. Hän aloitti puheenvuoronsa seitsemän sekuntia kestäneellä hiljaisuudella.
– En pystynyt valmistamaan joukkuetta pelaamaan tänään. Se oli ongelma, Helminen sanoi ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.
– Ei oltu ihan valmiita maksamaan sitä hintaa, mitä voittaminen vaatii, Helminen jatkoi MTV Urheilun haastattelussa.
SaiPa on nyt hävinnyt neljä viidestä viimeisestä ottelustaan. Vaihtelevaan alkukauteen on mahtunut myös kuuden ottelun voittoputki. "Pelaamista pitää parantaa", Helminen tyytyy toteamaan.
– Tämä ei riitä voittamiseen, tällainen panos mitä me tehdään, Helminen päättää.
SaiPa on nyt kuudentena. Tappara nousi voiton myötä kolmanneksi.
Voit katsoa koko Tappara–SaiPa-ottelun lehdistötilaisuuden pääkuvan videolta.