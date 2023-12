Näyttelijä Tommi Korpela paljastaa puolisonsa Elina Knihtilän kanssa työskentelyn edut: "Sytymme toisistamme nopeasti"

Näyttelijä Tommi Korpela, 55, nähdään 26. joulukuuta ensi-iltansa saavassa Huijarit-elokuvassa Jukka "Jukkis" Helasuona, joka on Helasuo Clinic -hyvinvointiklinikan johtaja. Roolihahmo on kaikkea muuta kuin Korpela itse.



– Roolihahmoni oli harvinaisen kaukana minusta itsestäni, mikä on aina näyttelijälle mieluisaa. Jukkis on karismaattinen narsisti, joka täyttää tilan omalla höpötyksellään. Olen Jokelan veljesten (Riken ja Juhan) kanssa tehnyt muutaman vähän vastaavan hahmon, niin oli tietynlainen pohja, ja olen teatterinkin puolella tehnyt tällaista. Kiinnostava ja kiva hahmo tehdä, Korpela kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

Elokuvassa nähdään pääosissa myös Tuulia Eloranta (Siru), Samuel Kujala (Niko) sekä elokuvadebyyttinsä tekevä muusikko Costello Hautamäki, joka tunnetaan myös Popedan riveistä.



Korpela on ollut ohjaaja Rike Jokelan ohjauksessa aiemminkin, ja hän sai vapaat kädet toteuttaa hahmoaan.



– Jätin itselleni improvisaatiovaran, koska minusta tällaiseen henkilöön liittyy aina vähän vastustajan yllättäminen ja hämmentäminen ja maton alta vetäminen. Oma kokemus tällaisista henkilöistä on, kun he poistuvat tapaamisesta, niin jää miettimään, että mitä helvettiä äsken oikein tapahtui. Se on sellainen pyörremyrsky, joka vyöryy ja toinen yrittää seurata.

Korpela teki kohtauksista hyvin erilaisia versioita, eikä ole itse vielä nähnyt lopullista tulosta.



– En tiedä, mitä kaikkea siellä on, Korpela naurahti.

"Näyttelijän työn kannalta siitä on hyötyä, että meillä on pitkä suhde takana"

Korpela on ollut yhdessä vaimonsa näyttelijä ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen professori Elina Knihtilän, 52, kanssa yli 30 vuotta. Heillä on poika Ilmari Korpela, 26.



– Aikoinaan oli haasteena, että toisen palkka meni lastenhoitajalle ainakin teatterissa. Silloin ollaan paljon pois kotoa. Mutta nyt poika on jo sen ikäinen, että on muuttanut pois.

Pariskunta on näytellyt yhdessä muun muassa vuoden 2008 elokuvassa Putoavia enkeleitä. Molemmat saivat rooleistaan Jussi-palkinnot. Korpelan mukaan oman puolison kanssa näyttelemisessä on pääosin vain etuja.



– Tuntee toisen niin hyvin. Se on mutkattomampaa. Näyttelijän työn kannalta siitä on hyötyä, että meillä on pitkä suhde takana, jonka myötä kanssakäymisessämme on tietty syvyys. Siitä on näyttelijän työssä pelkästään hyötyä, että luotamme toisiimme. Tietysti myös sytymme toisistamme nopeasti niin hyvässä kuin pahassa, Korpela kertoi.



Korpela ei haaveile rooleista, mitä pääsisi tekemään, vaan siitä, kenen kanssa pääsisi työskentelemään.



– Se on ryhmätyötä, ja valtavan monta asiaa pitää onnistua, että elokuvasta tulee hyvä. Myös näyttelijän onnistumiseen vaikuttaa se, miten hyvä se ryhmä on siinä ympärillä. Haaveilen siis unelmaryhmistä- ja tekijöistä, joiden kanssa pääsisi tekemään. Silloin pääsee itsekin loistamaan, Korpela kiteytti.