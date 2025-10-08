Jääkiekon SM-liigassa Oulun Kärpät oli vielä viime keskiviikkona sarjan hännillä eli viimeisellä sijalla. Nyt Kärpät otti jo kolmannen perättäisen voittonsa.
Kärpät kaatoi viime perjantaina Ilveksen ja lauantaina Kiekko-Espoon.
Se viritteli jymypaukkua keskiviikon kotiottelussa JYPiä vastaan, onnistuen myös siinä.
JYP lähti otteluun selkeänä ennakkosuosikkina, sillä se oli takonut alkukaudella kovaa jälkeä Liigassa. JYP johti sarjaa keskiviikon kierroksen alla. Kärpät sen sijaan oli sarjassa sijalla 12.
Kärpät aloitti Oulun ottelun terävästi, kun Jiri Tichacek vei kotijoukkueen johtoon avauserässä. Kyseinen osuma oli dramaattinen, sillä Kärppien kultakypärä Roni Hirvonen lensi tuuletusten yhteydessä pihalle, kun hän osui poikittaisella mailalla JYPin Mikko Perttua naamaan.
Katso: Rajua draamaa SM-liigaottelussa: Kärppien kultakypärälle erikoinen ulosajo
JYP ei onnistunut hyödyntämään viiden minuutin ylivoimaansa.
Kärppien johto kasvoi toisessa erässä, kun Ben Tardif heilutti maaliverkkoja. JYPin hyökkääjä Perttu kavensi, minkä jälkeen Tuomas Salmela iski näppärän 3–1-osuman Kärpille.
JYP tuli toisen erän lopulla maalin päähän – asialla oli Alexander True.
Kärpät siirtyi kuitenkin kolmannessa erässä uudelleen kahden maalin karkumatkalle. Asialla oli hurjaan liitoon päässyt Tardif, joka rynni pysäyttämättömästi kohti JYP-maalia. Kiekko ylänurkkaan ja kädet kohti kattoa.
Video Tardifin osumasta näkyy jutun yläreunasta.
Maali oli Tardifille kauden seitsemäs (7+2=9).
Kärpät osui vielä kertaalleen kolmannen erän loppuhetkillä, kun Eemil Erholtz painoi kiekon tyhjään maaliin.
Muokattu 8.10.2025, kello 21.16: Lisätty maininta ottelun lopputuloksesta.