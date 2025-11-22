Kiekko-Espoon hyökkääjän John Stevensin ulosajo on otettu SM-liigan kurinpidon työpöydälle.
Stevens sai Ilvestä vastaan pelatussa ottelussa 5+20 minuutin pelirangaistuksen taklattuaan Jens Löökeä poikittaisella mailalla kasvoihin.
SM-liiga tiedotti myöhemmin illalla, että Stevensin taklaus etenee kurinpito delegaation käsittelyyn.
Ulosajo oli Stevensille jo toinen perättäinen, sillä hän lensi poikittaisesta mailasta suihkuun myös keskiviikkona Kärppiä vastaan pelatussa ottelussa.
Myös Tapparan Oiva Keskinen joutuu kurinpidon syyniin. Keskinen löi maalineduskahakassa Jukureiden Severi Immosta päähän. Rikkeestä ei tuomittu Keskiselle rangaistusta.