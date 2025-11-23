MTV Urheilun asiantuntijat Pekka Saravo ja Karri Kivi toivovat SM-liigaan nousevilta nuorilta tähdiltä malttia ja sitkeyttä urapolkunsa rakentamiseen.

Viime vuosina SM-liigasta on muodostunut entistä enemmän kasvattajasarja. Tälläkin kaudella useampi nuori alle 23-vuotias tähti on noussut ryminällä kohti sarjan eliittiä.

MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Pekka Saravo toivovat nuorilta pelaajilta entistä enemmän malttia, kun nuorukaiset rakentavat uraansa kohti kirkkaimpia unelmiaan ja NHL:ää.

Kivi huomauttaa, että viime vuosina nuoret suomalaispelaajat eivät ole pystyneet murtautumaan NHL:ään.

– 2001 syntynyt Anton Lundell on nyt kaksinkertainen Stanley Cup -mestari, mutta muuten 2000-luvun vesselit ovat vielä aika vaiheessa. Oliver Kapanen on nyt (synt. 2003) Montrealissa saanut hyvän alun ja Jani Nyman lähteekö se vai ei. Muuten ei ole lähtenyt vielä, Kivi nostaa.

– Sellainen urheilijaksi kasvaminen, siinä on täällä Suomessa kasvamista, että säilyisi sellainen maltti. Ei ole sattumaa, että koko ajan lisääntyvät ne, jotka menevät sinne pitkälle, että siellä on joko isä pelannut tai muuten perheessä vahva urheilutausta. Ymmärretään, että urheilu itsessään tarvitsee aikaa. Ei siinä voi kiirehtiä, Kivi painottaa.