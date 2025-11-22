HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen reagoi painokkaasti joukkueensa KooKoolle kärsimään 1–8-tappioon.
HIFK lyötiin kanveesiin Kouvolassa jo avauserässä, kun KooKoo löi taululle 4–0-lukemat. Tyly alku veti HIFK-luotsi Jokisen lähes sanattomaksi.
– Tasainen ensimmäinen erä. Jollain tapaa 4–0 taulussa, niin aika raju. Kolme maalia KooKoolle tasakentällisin, meidän laskujen mukaan viisi paikkaa. Peli oli käytännössä ohi sen jälkeen, Jokinen puhaltelee lehdistötilaisuudessa.
Lue myös: NHL-seura rysäytti uutisen: Yli kaksimetrinen kanadalaisvahti siirtyy SM-liigaan
HIFK tarpoo tällä hetkellä syvällä suossa. Sarjajumbon peli on takunnut varsinkin vieraskaukalossa, sillä lauantainen murskatappio oli HIFK:lle jo kymmenes vierastappio putkeen. Putken aikana maalierokin on tyly 4–42.
Surkea alkukausi näkyy Jokisen mukaan rajusti joukkueen pelaamisessa.
– Pieniäkin vastoinkäymisiä kun tulee, niin meillä lähtee peli väärään suuntaan. Kyllä korvien välissä on iso blokki monella pelaajalla tällä hetkellä. Suorittaminen on vain automaattisesti liian väljää, Jokinen painottaa.