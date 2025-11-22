NHL:ssä pelaava New York Rangers on ilmoittanut lainaavansa kanadalaisvahti Talyn Boykon SM-liigassa pelaavan KalPan riveihin.

Rangers tiedotti asiasta lauantai-iltana. KalPa vahvisti uutisen tovia myöhemmin.

23-vuotias Boyko on pelannut alkukaudella viisi ottelua AHL:ssä torjuntaprosentilla 89,4. Viime kaudella 203-senttinen maalivahti pelasi niin ikään viisi ottelua AHL:ssä ja 33 ottelua ECHL:ssä.

KalPan maalivahtikaksikon ovat tällä kaudella muodostaneet viime kauden mestarivahti Stefanos Lekkas ja 18-vuotias Patrik Kerkola.

– Haluamme tasapainottaa Stefanos Lekkasin pelikuormaa ja tällä ratkaisulla saamme etsittyä Patrik Kerkolalle enemmän pelejä. Byoko on iso, hyvin peittävä maalivahti. Hienoa, että Rangers halusi lainata hänet juuri meille, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine kommentoi seuran tiedotteessa.