Jääkiekon SM-liigassa Kärpät isännöi keskiviikon kierroksella JYPiä.
Kärpät siirtyi avauserän puolen välin tuntumassa (9.25) johtoon, kun tshekkiläispuolustajan Jiri Tichacekin laukaus upposi siniviivan tuntumasta verkon perukoille.
Samaan aikaan kun Kärpät alkoi tuulettaa osumaansa, oululaisjoukkueen kultakypärä Roni Hirvonen teki kohtalokkaan tempun.
Hirvonen kävi JYPin maalin lähellä vääntöä vieraiden hyökkääjää Mikko Perttua vastaan. Samalla hetkellä kun Hirvonen oli irtautumassa tilanteesta, hän täräytti poikittaisen mailan Pertun ylävartalon alueelle.
Kyseinen isku osui osittain Perttua naamaan.
Lopputuloksen saattaa jo arvata.
Pihalle, pihalle.
Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.
Kärpät lähti otteluun pienessä myötätuulessa, kun se voitti perjantaina Ilveksen ja lauantaina Kiekko-Espoon. JYP sen sijaan on porskuttanut väkevällä tavalla koko alkukauden ajan. JYP johti sarjaa keskiviikon kierroksella lähdettäessä. Kärpät oli sijalla 12.