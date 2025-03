Marko Anttila kommentoi Kärppien valmentajapotkuja – tämä Petri Matikaisesta huokui Oulussa

Oulun Kärppien päävalmentaja vaihtui maanantaina, kun Ville Mäntymaa sai väistyä kokeneen Petri Matikaisen tieltä. Joukkueen kapteenin Marko Anttilan mukaan kopissa on nyt paikka katsoa peiliin ja kääntää tiikerinsilmä nopeasti tulevaan.

Viime vuodet Keski-Euroopassa valmentanut Matikainen teki Kärppien kanssa loppukauden sopimuksen. Joukkueella on enää viisi runkosarjapeliä jäljellä, joten pudotuspelipaikkaan tarvitaan voittoja. Kärpät on tällä hetkellä vasta sijalla 14.

Tilanne on päässyt odotuksiin nähden katastrofaaliseksi. Oululaisten laatunippua kaavailtiin sesongin alla yhdeksi mestarisuosikeista.

Nyt kelkkaa yritetään kääntää viime metreillä intohimoisen tekijän voimin. Matikainen muistetaan SM-liigasta Bluesin, Pelicansin ja HIFK:n valmentajana, joka ei ole pelännyt tuoda tunnettaan ja viestiään julki mediassa.

Matikainen saapui Ouluun maanantai-iltapäivällä. Hän tapasi joukkueen lyhyesti. Kapteeni Marko Anttilalla ja "Petulla" on yhteistä historiaa Leijonista 2010-luvun alusta.

– Rehellinen, innokas ja intohimoinen jääkiekkovalmentaja. Kaikesta toiminnasta sen näkee. Hän ei ole muuttunut mihinkään. Hän vaatii sitä intohimoa myös meiltä pelaajilta. Sama palo on sisällä vieläkin, Anttila kuvailee kohtaamistaan uuden päävalmentajan kanssa.

Matikainen ei päässyt iskemään tarkempia teesejä tauluun vielä tänään. Peliasioihin syvennytään Anttilan mukaan tiistaina.

Kärppien joukkue kuuli Mäntymaan potkuista maanantaiaamuna ennen julkista tiedotetta.

– Totta kai se on pettymys, kun joku joutuu lähtemään. Varmasti jokainen katsoo peiliin. Ainakin itse toimin niin, kun tuntuu, etten ole pystynyt auttamaan joukkuetta niin, kuin olisin halunnut, Anttila pohtii.

– Ville pisti koko sydämensä peliin, että tämä kääntyisi. Yksi ukko ei missään nimessä ole vastuussa tästä hommasta, Anttila osoittaa myötätuntonsa Mäntymaalle.

– Kyllä tätä on yritetty kääntää, eikä siinä ole onnistuttu. Jokaisen pitää pystyä parempaan, kapteeni linjaa.

Kärppien ydinongelmat on tiedostettu koko sesongin ajan myös kopissa. Etenkin puolustuspeli on sakannut karmeasti. Tilanne ei ole korjaantunut merkittävästi, vaikka melkein koko pakisto on vaihdettu.

Kärpät on päästänyt 181 maalia. Vain Jukureille ja JYPille on mätetty enemmän.

– Haasteita on ollut siinä (puolustuspelissä). Sitä on käännelty ja väännelty. Paremmin pitää pystyä puolustamaan ja tekemään kaikkineen voittavia asioita.

Kärpillä on Matikaisen johdolla yksinkertainen tavoite loppurunkosarjan osalta.

– Voittaa loput pelit. Ei lyöty mitään kummempaa lukkoon. Lähdetään onnistumaan. Sijatavoitteita ei tässä vaiheessa enää lyöty, Anttila kertoo.

– Nopeasti pitää katsoa eteenpäin. Isoja pelejä edessä. Tämä on sulateltava pois, Anttila kiteyttää oululaisen uutispäivän.