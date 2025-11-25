Seuralegenda ja takavuosien kiekkotaituri Jari Viuhkola palaa Oulun Kärppien palvelukseen. 45-vuotias entinen sentteri liittyy osaksi seuran fysiotiimiä.

Nykyään hierojana työskentelevän Viuhkolan sopimus on voimassa kevääseen 2027.

– Pikusta saamme hyvän lisän meidän fysiotiimiin. Hän tietää lajin vaatimukset ja pystyy osaamisellaan auttamaan meitä laajasti eri rooleissa, Kärppien urheilupomo Kimmo Kapanen kommentoi tiedotteessa.

Viuhkola on työskennellyt hierojana muun muassa juniorimaajoukkueessa ja Veikkausliiga-seura AC Oulussa.

– Työskentely täällä tässä roolissa on ollut yksi unelma ja tavoite. Meillä on hyvä porukka – paljon tuttuja kavereita entuudestaan, niin helppo oli tulla mukaan, Viuhkola sanoo.

Vuonna 2015 oman pelaajauransa päättänyt ex-kiekkoilija on Kärppien seuralegenda. Hän edusti koko SM-liigauransa, eli 659 ottelua, Kärppiä. Viuhkola voitti viisi Suomen mestaruutta ja teki yhteensä 470 pistettä.

Kärpät on jäädyttänyt Viuhkolan pelinumeron 24.