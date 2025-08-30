Kari Vepsä ja Heidi Pakarinen varoittavat fanejaan katalasta ilmiöstä: "Ä-kirjain paljastaa"

Iskelmälaulajat Kari Vepsä ja Heidi Pakarinen varoittavat fanejaan heidän nimissään tehdyistä nettihuijauksista.

Pakarinen toteaa, että hänen henkilöllisyyttään on hyödynnetty nettihuijauksissa erityisen aktiivisesti muutaman vuoden ajan.

– Minun nimissäni tehdään valeprofiileja, kuten kaikkien julkisella alalla työskentelevien nimiä varastetaan. Myös kuvat varastetaan someen, jotta ne (vale)sivustot näyttävät hyvinkin oikeilta.

Pakarinen kertoo, että hänen nimissään on aloitettu viestittely ja on pyydetty puhelinnumeroa, jotta huijaaja on päässyt keskustelemaan uhrin kanssa vielä läheisemmin.

– Siinä syntyy tietynlainen vetovoimafiilis, että hei nyt joku on kiinnostunut. Syntyy tällaisia rahanpyyntösuhteita ja moni lähtee siihen hyvään ja positiiviseen tunteeseen mukaan. Halutaan luoda itselleen sellainen mielikuva, että hei tässä voi olla jotakin. Saattavat lähteä Amorin nuoletkin vähän leiskumaan, Pakarinen toteaa.

Pakarinen kertoo, että joskus hänen keikalleen on tullut huijattuja ihmisiä.

– Henkilö on tullut yhtäkkiä eteen ja sanonut, että ”tässä minä nyt olen”.

Pakarisen mukaan tällaisissa tilanteissa pitää olla hienovarainen.

– En ikinä halua torpata kenenkään hyviä ja onnellisia tunteita.

Tuhansien eurojen huijauksia

Kari Vepsä kertoo havainneensa samanlaisia piirteitä. Hänen tapauksessaan huijausten kohteet ovat olleet etupäässä naisia.

– Tässä on tullut vielä sellainen piirre, että minun ohjelmatoimistoni kautta tulee kyselyjä. On koitettu saada yhteyttä ja pyydetty puhelinnumeroa. Tämä vain paisuu ja paisuu.

Vepsä kertoo huomanneensa, että huijarit kirjoittavat hänen nimensä usein ilman Ä-kirjaimen pisteitä.

– Ne (huijarit) eivät löydä Ä-kirjainta.

Pakarinen kertoo, että hänen nimissään tehdyissä rahahuijauksissa on puhuttu useista tuhansista euroista.

Vepsä kertoo, että eräs nainen oli antanut hänestä tekaistulla valeprofiilihuijarille neljä tuhatta euroa.

– Sen naisen poika sitten soitti, kun oli etsinyt numeroni. Hän oli aika vihainen, että mitä sinä olet tällaista mennyt tekemään. Olin, että ”hetkinen hetkinen, minulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, nyt on kyseessä poliisiasia”.

Artistit kertovat, että huijauksien jäljet johtavat usein ulkomaille.

– Ei niitä saa kiinni millään, Vepsä toteaa.

Pakarinen kertoo muistutelleensa seuraajiaan omassa sosiaalisessa mediassaan, että on syytä olla tarkkana ja huolehtia turvallisuudestaan. Pakarinen toteaa, että profiilin aitouden tarkistus on kuitenkin lopulta hyvin pienen klikkauksen päässä.