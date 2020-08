Netin deittipalveluissa huijataan isoja summia rahaa – poliisin mukaan ihmisten tarve uskoa onneen on suuri: "Ei suostuta uskomaan, että itselle voisi käydä huonosti"

”Kokkolalaisen auervaaran epäillään huijanneen 37 naiselta yli 1,3 miljoonaa euroa.” ”Tinder-casanova syöksee rikkaita naisia konkurssiin ympäri Eurooppaa.” ”Huijari vei kolmelta suomalaisnaiselta 200 000 euroa – joka kerta sama tapa.”

Nämä ovat yhä tutumpia otsikoita lehtien sivuilta. Jutut kertovat nykyajan Auervaaroista, eli miehistä tai naisista, jotka huijaavat uhreiltaan rahaa vetoamalla näiden syvimpiin tunteisiin.

Tiedetyt tapaukset ovat jäävuoren huippu

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Hannu Kortelainen kertoo, että poliisin tietoon tulleet deittipalveluissa tapahtuvat ihmissuhde- ja rahahuijaukset ovat lisääntyneet viime vuosina selvästi. Näin siitä huolimatta, että tapauksista on puhuttu julkisuudessa melko paljon.

– Toisaalta voi olla niinkin, että kun tapauksista on kerrottu enemmän mediassa, ihmiset rohkenevat tehdä ilmoituksen, Kortelainen arvioi.

Tapauksia on Kortelaisen mukaan huomattavasti enemmän kuin poliisin tietoon tulee.

– Esimerkiksi pankeista saadun tiedon mukaan tuskin 10 % tapauksista tulee tietoomme.

Netissä on enemmän niin rehtejä kuin konniakin

Kortelainen kertoo, että jopa korona on vaikuttanut huijausten määrään.

– Näin korona-aikaan on aiempaakin vähemmän mahdollisuuksia tavata potentiaalisia parisuhdekumppaneita vanhaan malliin. Netissä on siis yhä enemmän niin tavallisia ihmisiä kuin konniakin.

Huijarit ovat Kortelaisen mukaan useimmiten ulkomaalaisia miehiä.

– Pääsääntöisesti miehet lähestyvät naista, ja yli 90 % miehistä on ulkomaalaisia. Mitään faktafaktaa tästä ei ole, mutta rahavirtojen ja tiisiirtojen perusteella jutut tehtaillaan Nigeriassa Afrikassa.

Kortelainen korostaa, että kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta.

– Raha kiertää ympäri maailmaa. Kenelläkään yksittäisellä tekijällä ei ole sellaisia yhteyksiä, että hän pystyisi yksin monen maan kautta ja eri ihmisten tilien välityksellä pyörittämään tätä hommaa. Taustalla on järjestäytyneempi taho.

Tällainen on klassinen huijaus

MTV Uutiset kertoo vesilahtelaisesta Tanja Salosta, jolta Tinder-tuttavuus pyysi 7 400 euroa isänsä sairaalalaskun maksamiseen.

Kanadansuomalaiseksi esittäytynyt mies kertoi Salolle isänsä joutuneen sairaalaan Turkissa. Hän itse ei voinut väittämänsä mukaan maksaa laskua, sillä hänen matkalaukkunsa ja luottokorttinsa oli varastettu Istanbulissa.

Hannu Kortelainen toteaa, että Salon tapauksessa ovat kaikki legendaarisen suhdehuijauksen piirteet.

– Tämä on oikea huijauksen prototyyppi, suorastaan klassikko. Aika usein huijari väittää, että hänellä on suomalaiset sukujuuret. Sillä rakennetaan luottamusta, että tässähän ollaan melkein heimoveljiä.

Kun luottamusta on rakennettu vähän aikaa, tapahtuu usein jokin onnettomuus.

– Hyvin tyypillistä on, että huijari itse tai joku hänen läheisensä joutuu sairaalaan ja tarvitsee nopeasti apua ja rahaa, että asia saadaan hoidettua. Sieltä voi tulla jopa valokuva, että jalka on irtipoikki tai mitä tahansa. Netti on pullollaan kuvia kaikenlaisista onnettomuuksista.

– Toinen vaihtoehto on se, että kaveri on itse tulossa Suomeen tapaamaan uutta tuttavuutta ja joutuu jonkin mielivaltaisen despootin kiinni ottamaksi. Turkkia käytetään tapahtumapaikkana melko yleisesti. Turkin poliisi on esimerkiksi ottanut kiinni ja pannut vankilaan.

”Nämä tulevat yhä ahneemmiksi”

Huijari pyrkii yleensä vakuuttamaan uhrinsa omista rahavarannoistaan.

– Se muistetaan kertoa jo alkuvaiheessa, että itsellä on rahaa ihan hirvittävästi, mutta siihen ei syystä tai toisesta pääse käsiksi. Ja kun on luotu mielikuva siitä, että itsellä on varallisuutta, on ihan luontevaa ystävänä pyytää lainaa.

– Huijari tietysti lupaa, että lainan antaja saa heti saat rahat takaisin korkojen kanssa, ”kun vain tästä akuutista tilanteesta päästään eteenpäin”.

Kortelaisen mukaan Salon tapauksessa huijari on lähtenyt liikkeelle aika isolla summalla.

– Jotenkin nämä tulevat ehkä ahneemmaksi ja ahneemmaksi, eikä malteta aloittaa muutamasta satasesta ja tonnista, vaan mennään heti lähemmäs kymppitonnia.

”Minun juttuni on aito”

Kortelaisen mukaan huijari saa haluamansa yhä ”liian usein”. Kortelainen arvioi uutta suhdetta etsivien uskovan siihen, että tällaisia asioita tapahtuu vain muille.

– Jos objektiivisesti tarkastelee, näissä kaikissa on sama rakenne, mutta ihmisellä on pitsireunainen pumpuliajatus vähän kuin Juha Tapion iskelmässä siitä, että ”aito rakkaus yllättää sut vielä kerran, vähintäänkin kerran”. Ajatellaan, että vaikka ei 50–60 vuoteen ole tämmöistä mätsiä tullut, se on tässä. Ei suostuta uskomaan sitä, että itselle voisi käydä huonosti.

Kortelainen tietää, että kun huijaukseen on lähtenyt mukaan, siitä on vaikea rimpuilla itsensä tyylikkäästi irti.

– Jos antaa huijarille vaikka vain pienen summan rahaa, on hirvittävän kova paikka myöntää, että on tullut huijatuksi. Sitä haluaa uskoa hamaan tappiin asti, että tämä on totta. Jos on antanut tonnin tai kaksi ja aletaan pyytää seitsemää tai 10–15 tuhatta, ei voi enää myöntää, että nyt tuli tehtyä virhe, vaan aletaan kerätä rahaa vaikka pikavippejä ottamalla.

Huijarit ovat taitavia manipuloijia

Kortelainen korostaa, että monet huijarit ovat taitavia manipulaattoreita, puhujia ja kirjoittajia.

– Ja kohde on usein sopivassa henkisessä tilassa. Yleensä ollaan vähän yksinäisiä, haetaan seuraa tai ollaan leskiä tai eronneita, ei ole koskaan parisuhderintamalla napannut, ja sitten tulee tämmöinen tilaisuus.

– Ihminen on aika haavoittuvassa tilanteessa siinä ja varsinkin kun pääsee ihastuminen ja rakastuminen tapahtumaan, ihminen ei ole niin sanotusti oikeasti syyntakeinen. Hän ei pysty tekemään järkeviä päätöksiä omasta asiastaan.

Rikosilmoitus kannattaa tehdä

Rikosilmoituksen tekemisen estää usein häpeä.

– Huijatuksi tullut kokee tulleensa nolatuksi ja hyväksikäytetyksi. Monet siis vain nuolevat haavansa ja antavat asian olla.

Kortelaisen mukaan kaikkien huijatuksi tulleiden tai huijausyrityksen kohteeksi joutuneiden kannattaa joka tapauksessa ilmoittaa siitä poliisille. Kyseessä on sentään jättibisnes: pelkästään Suomessa puhutaan vuositasolla kymmenistä miljoonista.