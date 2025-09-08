Karhuille makkaraa ja makeisia, ilves lopetettiin kirveellä – Kuusamon suurpetokeskuksen eläinrikossyytteet julki

Syyttäjä vaatii Sulo Karjalaiselle ja kahdelle muulle Kuusamon suurpetokeskuksen työntekijälle rangaistusta törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Oulun käräjäoikeudessa aloitettiin tänään maanantaina käsittelemään Sulo Karjalaisen ja kahden muun Kuusamon Suurpetokeskuksen työntekijän syytteitä törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Tekoaika on huhtikuusta 2017 syyskuuhun 2022 saakka.

Syyttäjän mukaan syytetyt ovat yhdessä tahallaan tai vähintään törkeästä huolimattomuudesta jättäneet ilman tarpeellista hoitoa ja ravintoa eläinkeskuksen eläimet ja muuten eläinsuojelulain nojalla annettujen säännösten vastaisesti kohdelleet eläimiä julmasti ja aiheuttaneet niille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa.

Yksi syytetyistä on eläintarhan eläinlääkäri.

Syytteen kuvauksessa on useita eläimiä koskevia kohtia, joiden perusteella syyttäjä katsoo, että rikos on tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.

Kaikki syytetyt kiistävät syytteet ja vaativat niiden hylkäämistä sekä asianajokulujen korvaamista.

Karhuille makkaraa ja makeisia

Syyttäjän mukaan eläintarhan karhuja on useiden vuosien ajan ruokittu niille sopimattomalla ravinnolla, muun muassa sekalaisella pehmeällä lihaseoksella. Pehmeän massaruuan takia karhut ovat muun muassa kärsineet vakavista hammasongelmista.

Lisäksi karhuja on syötetty suolaa sisältävillä nakeilla, makkaroilla ja muilla vastaavilla suolaisilla, ihmisille valmistetuilla eineksillä.

Karhuille on myös syyttäjän mukaan annettu runsaasti sokeria sisältäviä pullia ja karamelleja.

Myös eläintarhan ilveksiä ja koirasusia on syyttäjän mukaan pääosin ruokittu samalla tavalla.

Sisäsiittoisuutta ja kirveellä lopetusta

Syyttäjän mukaan myös karhujen pitopaikkojen aidoissa on puutteita, jotka ovat aiheuttaneet karhuille vaaraa. Karhut ovat voineet esimerkiksi satuttaa itseään aidoissa oleviin reikiin.

Puute on havaittu tarkastuskäynneillä vuosina 2018, 2019 ja kahdesti vuonna 2022.

Karhuja pidettiin myös niin, että oli vaara, että toisilleen sukua olevat karhut lisääntyvät keskenään.

Kaksi sukua olevaa karhua pääsikin lisääntymään. Syyttäjän mukaan Sulo Karjalainen oli neuvonut henkilökuntaa jättämään pennun karhujen pesään, jotta sen emo syö sen.

Pientä karhunpentua pidettiin myös pienessä lukitussa häkissä niin, ettei se päässyt edes juomaan vapaasti saati jaloittelemaan.

Yhtä ilvestä on syyttäjän mukaan yritetty lopettaa niin, että sitä on lyöty kirveellä päähän. Isku ei ollut kuolettava, joten eläin koki erittäin tuskallisen kuoleman.

Epileptisellä karhulla teetätettiin pennut

Syytteessä kerrotaan myös, että eläintarhassa edelleen elokuussa 2022 ollut karhu on vuosien ajan saanut epileptisiä kohtauksia, joissa karhu menee tajuttomaksi ja sätkii jaloillaan.

Karhulla on myös teetätetty pennut, vaikka krooninen sairaus on ollut tiedossa.

Syytetyt kiistävät

Syytettyjen mukaan aluehallintovirasto on tarkastuksillaan tarkastanut eläinten ruuan eikä ole todennut siinä mitään huomautettavaa.

Sokeria sisältävää ruokaa on annettu vain palkkioksi.

Syytettyjen mukaan aidasta ei ole aiheutunut karhuille vaaratilanteita, ja mahdolliset aukot ovat olleet karhujen tekemiä. Aitojen kuntoa seurataan.

Heidän tiedossaan ei ole myöskään ollut sitä, että yhdellä karhulla on epilepsia.

Syytettyjen mukaan vahinkoastumisia tapahtuu "kaikissa eläintenpitomuodoissa".

Karhunpentua on Sulo Karjalaisen vastauksen perusteella hoidettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Oikeudenkäynti jatkuu useita päiviä.