Syyttäjä vaatii: Suurpetokeskuksen Sulo Karjalaiselle ehdollista vankeutta ja liiketoimintakielto

– Yhtiön kirjanpitoaineisto, eli tuloslaskelma, tase, pääkirja ja päiväkirja, tilikausilta 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2018 on kätketty tai hävitetty kokonaan tai olennaisilta osiltaan siten, että niitä ei esitutkinnassa ole lainkaan saatu poliisiviranomaisen haltuun.

Vaihtoehtoisesti tilinpäätöksen laatiminen kyseisiltä tilikausilta on laiminlyöty kokonaan, syytteessä sanottiin.

– (Todistajan) ottaessa kirjanpidon hoitaakseen syyskuun alusta 2020 lukien kirjanpidon mukainen käteiskassa on per 31.8.2020 ollut 285 255,46 euroa, vaikka todellisuudessa käteiskassa on ollut vain muutamia tuhansia euroja.