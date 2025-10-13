Syytteessä ovat myös Karjalaisen seuraaja keskuksen johdossa sekä tarhan eläimiä hoitanut eläinlääkäri. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Oulun käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Kuusamon suurpetokeskuksen eläinsuojelurikosjutussa. Syyttäjä vaatii keskuksen johtajille sekä eläinlääkärille ehdollista vankeutta törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Syytteessä ovat yhtiön toimitusjohtajana syksyyn 2022 toiminut Sulo Karjalainen sekä hänen tilalleen noussut Pasi Jäntti. Kolmas syytetty on eläinlääkäri, jonka kanssa yhtiöllä on ollut terveydenhuoltosopimus.

Syyttäjä vaatii Karjalaiselle vähintään kymmenen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja 60:tä päiväsakkoa. Jäntille ja eläinlääkärille vaaditaan vähintään puolen vuoden ehdollista vankeutta ja 40:tä päiväsakkoa.

Syyttäjän mukaan eläintarhan johtajat pyrkivät salaamaan tarhan ongelmat valvontaviranomaisilta ja eläinlääkäri laiminlöi velvollisuutensa huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Villieläimille nakkeja ja pullaa

Syyte käsittää useita osatekoja. Syyttäjän mukaan eläimiä esimerkiksi ruokittiin niille sopimattomalla ravinnolla.

Syyttäjän mukaan liian proteiinipitoinen ruoka altisti karhut sisäelinsairauksille ja haittasi niiden normaalia ruuansulatusta. Pehmeäksi massaksi jauhettu ravinto johti myös osaltaan siihen, että lähes kaikki karhut kärsivät vakavista hammasongelmista.

Syyttäjän mukaan karhuille ja muille eläimille oli myös annettu runsaasti suolaa ja sokeria sisältäviä ruokia, kuten nakkeja ja pullia. Ihmisten herkuilla eläimiä houkuteltiin yleisön nähtäville.

Syyttäjän mukaan myös eläinten pitopaikoissa oli vakavia puutteita. Karhujen tilat olivat vaarallisia eikä niissä ollut karhujen tarvitsemia kiipeilypaikkoja, mikä aiheutti karhuille pitkäkestoista stressiä, turhautumista ja kärsimystä, syyttäjä sanoo.

Vaikka useat karhuista olivat lähisukulaisia, niiden sallittiin tehdä pentuja keskenään.

Syytteessä nostetaan esiin myös useita yksittäisiä eläimiä, jotka joutuivat syyttäjän mukaan tarhassa kaltoin kohdelluiksi.