Karfien yhteyshenkilö MTV Uutisille: Talvi yllätti perheen

Pakomatkalla olevan Karfien suurperheen yhteyshenkilö, yhdysvaltalainen asianajaja Kevin Boden lähetti MTV Uutisille lausunnon, jossa hän kertoo perheen näkemyksiä lapsien huostaanotosta ja viranomaisten toiminnasta.

Yli vuoden kateissa olleen Tommy ja Karoliina Karfin perheen yhteyshenkilöksi ilmoittautuva lakimies Kevin Boden lähetti lausunnon MTV Uutisille korjatakseen mediassa esitettyjä hänen mukaansa virheellisiä tietoja.

Hänen mukaansa Karfin perheen lasten tammikuussa 2024 tapahtunut kiireellinen sijoittaminen johtui lasten oletetusta eristyksestä ja huonoista asuinolosuhteista.

– Alkuperäisten julkaisujen mukaan sijoittaminen koskisi kotiopetusta. Erään sosiaalityöntekijän mukaan se ei kuitenkaan ollut syynä lasten kiireelliseen sijoittamiseen.

Kiireellinen sijoitus on väliaikainen toimenpide, joka voidaan tehdä viranomaispäätöksellä, mikäli lasten katsotaan olevan välittömässä vaarassa.

– Toisen päätöksen, jolla kiireellistä sijoitusta jatkettiin, ainoaksi syyksi ilmoitettiin vireillä oleva poliisitutkinta, Boden kirjoittaa.

Perheen vanhempia epäillään Ilta-Sanomien mukaan törkeistä vapaudenriistoista, törkeistä pahoinpitelyistä, oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä, rekisterimerkintärikoksesta, petoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Viranomaiset hakivat lapsille edunvalvojaa oikeusteitse viime vuoden tammikuussa.

Tarkkaa syytä Karfien lasten viimeisimpään huostaanottoon ei ole vahvistettu. MTV Uutiset kertoi perheen tilanteesta jo vuonna 2020, kun kolme heidän lastaan sijoitettiin kiireellisesti.

Vesiputki jäätyi

Boden kertoo kirjeessään näkemyksensä kiireellisen sijoituksen aikaisten tapahtumien olosuhteista. Ankara talvi oli yllättänyt perheen.

– Perhe joutui poikkeuksellisen pitkän ja kylmän talven sekä muiden ongelmien yllättämäksi. Juokseva vesi jäätyi aiheuttaen samalla vesivuodon.

Karfien naapuri on kertonut Iltalehdelle Karfien perheen linnoittautuneen sisälle taloonsa pahimpien pakkasten aikana jopa kuukaudeksi.

– Lumessa ei näkynyt jälkiä, kukaan ei näyttänyt poistuvan sieltä, naapuri kertoi lehdelle.

Boden myöntää kirjeessä, että perheen asumisolot olivat heikot.

– Asuinolosuhteet eivät tietenkään olleet hyviä. Tämän vanhemmat myös huomasivat ensimmäisenä ja pyrkivät ratkaisemaan ongelman, Boden kertoo kirjeessä.

Kun viranomaiset saapuivat paikalle, Karfien perhe oli Bodenin mukaan löytänyt jo kaksi vaihtoehtoista asuinpaikkaa.

Viranomaiset eivät hänen mukaansa hyväksyneet kumpaakaan isän ehdotuksista, vaikka ne olivat Bodenin mukaan hyvässä kunnossa.

– Sosiaalitoimella ei ollut tarjota asuntoa perheelle.

Boden on ollut yhteydessä MTV Uutisiin myös aikaisemmin pyrkimyksenään niin ikään korjata mediassa esitettyjä tietoja.

"Viranomaiset eivät ole viestineet asiasta riittävästi"

Boden puuttuu kirjeessään myös viranomaisten toimintaan.

– Lastensuojelu on lausunut, että he eivät epäile vanhempia lapsiinsa kohdistuvista fyysisestä tai psykologisesta pahoinpitelystä tai siitä, että he olisivat kohdelleet lapsia huonosti, sanoo Boden.

Boden kirjoittaa, että perhe ja sen oikeusavustaja kritisoivat poliisia siitä, että he ovat esittäneet syytöksiä antamatta vanhempien väitetyistä rikosepäilyistä täsmällisiä kuvauksia.

Poliisi ei Bodenin kirjeen mukaan ole kuulustellut vanhempia missään vaiheessa lasten ollessa sijoitettuina.

Hän väittää kirjeessään myös, etteivät lastensuojeluviranomaiset ole antaneet perheelle lainkaan ohjeita reagoida ennen kuin lapset sijoitettiin kiireellisesti.

– He eivät myöskään ole kertoneet perheelle heitä koskeneista ilmoituksista, jotka tehtiin marraskuussa ja joulukuussa 2023.

Boden: Poliisi nostatti myrskyn

Poliisi julkaisi kesäkuun alussa poikkeuksellisesti perheen vanhempien kuvat ja nimet tehtyään heistä kansainvälisen etsintäkuulutuksen ja pyytäessään tietoja heidän olinpaikastaan.

Bodenin mukaan poliisi nostatti mediamyrskyn ja loukkasi vakavasti perheen yksityisyyttä sekä aiheutti sille pitkäkestoista vahinkoa.

Boden viittaa myös toiseen kahden viikon takaiseen Iltalehden juttuun, jossa tutkinnanjohtaja Tony Rauma kertoo, ettei akuuttia huolta lasten hyvinvoinnista tällä hetkellä ole.

Boden korostaa, että Karfien perheen ongelmat viranomaisten kanssa ovat jatkuneet jo vuosia ennen 2024 tapahtuneita sijoituksia. Tällöin viranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota lasten saamaan kotiopetukseen.

– Viranomaisten kampanja Karfien perhettä kohtaan alkoi vuonna 2016, ja kotiopetus on ollut dokumenttien perusteella keskeisin aihe jo vuosien ajan.

Boden on kotimaassaan Yhdysvalloissa sinnikäs kotiopetuksen ja vanhempain oikeuksien puolustaja. Hän on kotiopetusta ja siihen liittyviä oikeuksia puolustavan järjestön, kristillisen Home School Legal Defense Association Internationalin (HSLDA) puheenjohtaja.

Vuonna 1983 perustettu järjestö on Yhdysvaltain vaikutusvaltaisin kotiopetuksen puolestapuhuja, jolla on kertomansa mukaan yli 100 000 jäsentä ja yli kymmenen miljoonan dollarin vuositulot.

Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kotiopetuksen laillistamisessa kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa. 2000-luvulta sillä on ollut useita onnistumisia kotiopetuksen sääntelyyn pyrkivän lainsäädännön torppaamisessa. Aseena ovat olleet muun muassa sähköpostikampanjat ja lainsäätäjiin kohdistuva paine.