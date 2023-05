Käräjäoikeus antaa tänään tuomion rap-muusikko Milan Jaffin seksuaalirikossyytteistä

Käräjäoikeus määräsi Jaffin mielentilatutkimukseen lokakuussa. Tuolloin antamassaan välituomiossa oikeus katsoi, että Jaff on tehnyt syytteiden mukaiset teot, mutta hänen syyntakeisuutensa on tutkittava. Vasta sitten oikeus ottaa kantaa, mihin rikokseen Jaff on syyllistynyt.