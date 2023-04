Milan Jaff on vankilassa yhä samalla osastolla pahoinpitelijänsä kanssa – katujengipomo valittaa kohtelustaan: "Osastolla on vaikea olla"

Yleinen käytäntö on, että väkivaltatilanteiden jälkeen tekoon osallistuneet vangit sijoitetaan eri osastoille, mutta Jaffin kohdalla näin ei ole toimittu. Hän on yhä samalla osastolla, jossa hänet pahoinpideltiin.

– Tämä pahoinpitelijä ja hänen porukkansa on vieläkin täällä samalla osastolla minun kanssani. Haluaisin päästä sellaiseen vankilaan ja osastolle, jossa on enemmän ulkomaalaisia eikä suomalaisia. Suomalaiset yrittävät usein porukalla olla väkivaltaisia minua kohtaan. Ulkomaalaisten kanssa tulen paljon paremmin toimeen, Jaff kertoo MTV:lle.

Kokee olonsa turvattomaksi

Jaff on Riihimäen vankilassa osastolla, jossa ovet ovat auki kolme tuntia päivässä. Jaffin mukaan näin ei kuitenkaan ole.

– Osastolla on vaikea olla. Ovet eivät ole auki läheskään kolmea tuntia enkä saa opiskella tai tehdä töitä. Tällaisia mahdollisuuksia ei ole tarjottu, vaikka haluaisin opiskella. Joudun puolustamaan täällä jatkuvasti itseäni, Jaff sanoo.

– Minun ei edes kuuluisi olla tällä osastolla, jolla on lähinnä henkirikoksen tehneitä vankeusvankeja. Minulle väitettiin, että minut on laitettu tälle osastolle turvallisuuteni takia, mutta asia on juuri päinvastoin. En ole täällä turvassa. Suuri osa henkilökunnastakin suhtautuu minuun huonosti ja tylysti, Jaff väittää.